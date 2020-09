La prestación de los autónomos se prorrogará a partir de octubre

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, avanzó ayer que la prestación por cese de actividad para autónomos se prolongará a partir de octubre, al igual que se hará con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia del Covid.

Escrivá, que se reunirá esta semana con las organizaciones de autónomos para abordar la prórroga de la prestación, indicó que todos aquellos colectivos que se sigan viendo afectados de manera "directa e intensa" por la pandemia, como los trabajadores por cuenta propia, seguirán teniendo protección "hasta que se tenga una solución al virus".

Sin embargo, Lorenzo Amor, presidente de la federación nacional de autónomos ATA, señaló que prolongar la prestación por cese de actividad más allá del 30 de septiembre "no es suficiente". Según Amor, esta prestación no cubre a todos los autónomos que la necesitan, ya que "deja a muchos autónomos fuera", sobre todo a los que no acrediten un año de cotización en cese o a quienes están en pluriactividad. "No sirve", añadió.