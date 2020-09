Gobierno y agentes sociales coinciden en mantener la retribución de los ERTE

Gobierno y agentes sociales retomaron ayer los contactos para prorrogar los ERTE más allá del 30 de septiembre, con el compromiso de no "dejar a nadie atrás" y la coincidencia de que el acuerdo no se hará solo por sectores y se mantendrán las prestaciones de los trabajadores afectados, que, hasta ahora, tendrían que rebajarse del 70% al 50% del salario a partir del sexto mes. Tras la reunión, celebrada en Palma de Mallorca, las partes se emplazaron a continuar los trabajos el próximo lunes con la intención compartida de no dejar el acuerdo para el último momento. Las diferencias se centran en las ayudas a las cotizaciones a la Seguridad Social, donde patronal y sindicatos piden que se exonere más a las empresas y trabajadores.