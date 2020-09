-¿Se han visto afectadas las campañas claves para el devenir de la pesca?

-La situación administrativa no ha afectado a ninguna campaña asociada a la evaluación pesquera y no va a afectar a ninguna en el futuro. Ha habido campañas que no se han podido ejecutar o que han sido ejecutadas con menor cobertura de lo que se solía hacer, pero es una situación asociada al impacto del Covid no de la situación administrativa. Debo decir que, en estos casos, nuestro jefe del área de pesca, José Castro, ha realizado un trabajo excepcional para minimizar el impacto del Covid sobre el asesoramiento pesquero que realiza la institución. Este impacto sobre los programas de seguimiento no es una situación exclusiva de España, ha afectado a todos los países.

-Los armadores están muy preocupados por el análisis de sus principales pesquerías.

-Entiendo que la flota pudiera estar preocupada si no se hubieran implementado los mecanismos de corrección que se están implementando.

-¿Qué les diría entonces para "calmar las aguas"?

-Creo que el mejor mensaje en este sentido es el de transmitir certezas que pueden ser importantes para el sector. Entre ellas que la reestructuración y la propuesta de crear el Centro Nacional Instituto Español de Oceanografía tienen como objetivo facilitar que el IEO realice las labores de asesoramiento e investigación que siempre ha venido realizando, liberando de obstáculos administrativos a los profesionales de la institución para que puedan generar con eficacia conocimiento sobre el mar y sus recursos. No va a haber ni desaparición, ni dilución, ni disminución del asesoramiento pesquero que realiza el IEO. Las campañas de evaluación se seguirán realizando, se analizarán las muestras y los datos, se ejecutarán modelos matemáticos, se acudirá a los grupos de trabajo? Es decir, todo lo necesario para seguir asesorando en la gestión de recursos pesqueros de nuestro país, la estructura de funcionamiento del IEO para cumplir esta misión se va a mantener y reforzar en la generación de ese Centro Nacional.