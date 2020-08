Ford plantea un ERTE hasta final de año para ajustar la producción en Almussafes

La dirección de Ford Almussafes planteó ayer a los representantes de los trabajadores la necesidad de acometer un nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde septiembre hasta final de año con el fin de ajustar la producción.

Según explicaron fuentes sindicales, el ERTE, del que todavía no se han ofrecido más detalles, afectará tanto a la planta de vehículos como a la de motores en la factoría de la localidad valenciana.

Este viernes se constituyó la comisión negociadora y se ha convocado una nueva reunión el próximo lunes para que la dirección de Ford entregue la documentación que justifica la medida, y abrir el período de consultas del ERTE.

En una breve reunión ayer, la empresa comunicó a los representantes de los trabajadores que aunque el mercado se está recuperado y el Kuga va bien, el resto de modelos no se han recuperado lo suficiente y se encuentran a niveles similares a los del inicio de la pandemia.

Desde el comité de empresa, se pidió a la dirección que mantenga las mismas condiciones de los expedientes temporales anteriores, es decir, que la compañía complemente hasta el 80 % del salario y no resulten afectadas las pagas extra, la gratificación especial, el derecho de vacaciones ni el complemento por antigüedad.

Según comentó a EFE el presiente del comité de empresa y representante de UGT en la factoría, Carlos Faubel, ya veían venir este nuevo ERTE, el tercero que sufre la planta desde el inicio de la pandemia y el sexto en total, debido a la situación provocada por el Covid.

No obstante, aun entendiendo la situación "tan extraña y complicada" que atraviesa el sector, Faubel explicó que no entenderían ni aceptarán un ERTE que no contemple, al menos, las mismas condiciones que los anteriores.

La planta Ford de Almussafes acaba de retomar la actividad este lunes tras el parón vacacional, con 200 trabajadores menos acordados en el ERE de extinción firmado antes de verano.