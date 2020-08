Más de la mitad de las empresas han retomado los desplazamientos, según un estudio

La propuesta de la primera ministra de Finlandia, la socialdemócrata Sanna Marin, de reducir en un futuro la actual jornada laboral de ocho horas ha generado un amplio debate en el país nórdico, aunque ha sido acogida con frialdad por buena parte de los partidos políticos y los agentes sociales. Marin, quien como estaba previsto fue elegida presidenta del Partido Socialdemócrata finlandés (SDP) el pasado domingo en sustitución de Antti Rinne, planteó en el congreso de su formación la posibilidad de recortar la jornada laboral a seis horas, una idea que ya había lanzado hace un año a través de Twitter.

"Necesitamos crear una visión clara y dar pasos concretos para establecer cómo podría Finlandia avanzar hacia jornadas laborales más cortas y los trabajadores finlandeses hacia una mejor vida laboral", dijo Marin en su discurso de aceptación. La joven líder socialdemócrata pidió a las organizaciones sindicales que se sumen a la iniciativa para buscar la manera de reducir las horas de trabajo manteniendo el mismo nivel salarial. En su opinión, esto sería posible aumentando la productividad y no tendría por qué repercutir en la sostenibilidad de las finanzas públicas ni en la creación de empleo.

"La riqueza generada por el crecimiento de la productividad debe distribuirse no solo entre los empresarios e inversores, sino también entre los trabajadores comunes. Una forma de distribuir la riqueza de manera justa es mejorar sus condiciones de trabajo", dijo Marin. No obstante, su "visión" de una jornada de seis horas no caló ni siquiera entre sus correligionarios, quienes antes de finalizar el congreso rechazaron por mayoría la propuesta de analizar este tipo de jornada reducida.

Más de la mitad de las empresas españolas (53%) ya ha reanudado sus desplazamientos profesionales, según se desprende de un estudio realizado por la plataforma de gestión de viajes corporativos Aervio. De su lado, el 32% lo hará después del verano y el 15% restante ha señalado que todavía no está autorizando estos viajes. Respecto a qué lugares viajarán, el 63% de los encuestados ha dicho que los viajes serán solo a nivel nacional.