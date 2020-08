El ingreso mínimo encalla en el papeleo: se han validado solo el 0,5% de las solicitudes

El Instituto Nacional de la Seguridad Social había aprobado 3.966 solicitudes para percibir el ingreso mínimo vital (IMV), el 0,57 % del total, a fecha 7 de agosto, según recoge la respuesta a una consulta planteada por la Asociación Víctimas del Paro. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, señalaba esta semana en su cuenta de Twitter que se han recibido más de 700.000 peticiones de prestación. Según las estimaciones de la Delegación del Gobierno en Galicia, más de 39.000 hogares gallegos serán receptores de este subsidio, ratificado casi por mayoría en el Congreso (Vox se abstuvo). Es más, a finales de ese mismo mes este organismo notificó en un comunicado el primer pago del IMV a 3.721 hogares de la comunidad. De ellos, 1.325 eran de la provincia de Pontevedra, 1.393 de A Coruña, 479 de Ourense y otros 524 de Lugo.

El presidente de la asociación de desempleados, Joaquín García, ha explicado a Efe que el porcentaje de solicitudes aprobadas para el IMV "es ridículo, da que pensar que se están parando los trámites por motivos presupuestarios, por falta de dinero en caja y quizá también por problemas de personal". A juicio de García, sobre el dato aportado por la Seguridad Social (3.966 solicitudes), se supone que se han aprobado hasta la fecha 75 solicitudes por día, a 1,5 solicitudes por provincia, y por tanto ha puesto en duda la cuestión de la falta de personal administrativo. El ministro Escrivá comentó el pasado lunes en su cuenta de Twitter que "el problema de sacar conclusiones tan pronto es que las que se presentaron muy rápidamente, que son las más avanzadas en la tramitación, parecen tener un porcentaje alto de errores de documentación, que han de subsanarse".

Muy crítico se ha mostrado también el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que denunció ayer que la gestión del IMV es "caótica" y que "no lo cobra nadie todavía", por lo que el sindicato va a poner en marcha una plataforma de gestión de reclamaciones que podría llevar a movilizaciones. Los datos que maneja el sindicato apuntan a que, de las 714.000 solicitudes presentadas, solo se han resuelto 32.629 -4.148 de forma positiva y 28.481 han sido rechazadas-, además de las 75.000 reconocidas de oficio a los perceptores de la prestación familiar. No tiene constancia de que nadie lo haya cobrado aún. "Podríamos decir que no está funcionado", lamentó Álvarez a Efe, al tiempo que calificó de "inhumano" que haya personas sin ingresos desde marzo, un problema "insoportable" que relaciona con la saturación de la Administración.

El Gobierno aprobó el IMV a finales de mayo como un conjunto de medidas articuladas en torno a una nueva prestación de la Seguridad Social, para garantiza unos ingresos mínimos mensuales a hogares en situación de especial vulnerabilidad. La estimación es que la prestación pueda llegar a unos 850.000 hogares (el IMV se destina a unidades de convivencia), en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas. La renta mensual varía entre los 462 y los 1.015 euros al mes en función del número de personas que convivan como beneficiarios y de sus características.