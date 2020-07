Barreras insiste en no pagar los 7,8 millones por Vulcano hasta marzo de 2021

El proyecto de José Alberto Barreras para las instalaciones de la extinta Factorías Vulcano es "de categoría, no especulativo". Lo garantizó hasta la saciedad esta mañana el propio empresario, que en un encuentro con medios incidió en que los 7,85 millones que ha ofrecido por el astillero no serán desembolsados antes de marzo de 2021, como publicó FARO."Quieren cobrar mañana mismo", dijo en referencia a la administración concursal. La hoja de ruta del presidente de Meridional pasa por que los liquidadores de Vulcano le den de plazo hasta otoño para recibir la adjudicación de los terrenos, y pagar por ellos dentro de ocho meses.

Según ha explicado, los administradores barajan la anulación de su propuesta por este mismo motivo. "Me trataron de presionar para cambiar mis plazos, pero les dije que me mantenía firme". En el plan de liquidación de la factoría no establece un calendario cerrado en cuanto a los pagos por la unidad productiva, pero tampoco esa especie de paréntesis en el procedimiento que solicita Barreras. En todo caso, y como también avanzó este periódico, todo el proyecto está supeditado a que los terrenos de Teis tengan salida al mar. Esto es, que se le garantice no solo que contará con los más de 25.000 metros cuadrados de espacio concesionado, sino que la Autoridad Portuaria le prorrogue esa concesión más allá de 2027. Su presidente, Enrique López Veiga, ha sido rotundo a este respecto, tanto con José Alberto Barreras como con la otra compañía que se interesó por el astillero, Vicalsa.

Los sindicatos han vuelto a la carga contra el titular del Puerto. Los responsables de Industria de CC OO, UGT y CIG en Vigo se reunieron a las 10 de la mañana con el veterano empresario, que les trasladó un proyecto "que todavía está verde". Pero, dado que la posición del puerto no se mueve en cuanto a la concesión, han exigido la renovación de su presidente -es un cargo nombrado por la Xunta- para que un sustituto sí garantice la continuidad de la actividad industrial en los terrenos de Vulcano