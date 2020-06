Scandia valora en 3 millones la inversión que precisa Thenaisie: "Valoraremos cada oferta"

A finales del año pasado el grupo Scandia Food, propietario desde hace apenas dos años de la histórica Thenaisie Provoté, constató que su proyecto conservero había fallado. "Se procedió a la búsqueda de un socio inversor". Un "estudio conciso" encargado a la consultora Roland Berger estimó que la empresa gallega necesitaría una inversión "cercana" a los tres millones de euros "para llegar a ser sostenible". Scandia no estaba en disposición de asumir un esfuerzo semejante porque, apunta su consejero delegado (CEO), Andrei Ursulescu, "ya habíamos realizado una inversión mucho mayor a la que inicialmente habíamos planteado".Pese a ello, Thenaisie seguía sin ser rentable. "Si bien se encontró un posible interesado del sector, la operación se vio truncada" por los efectos del_Covid-19, explica a FARO el directivo, que no ha querido desvelar la identidad de este operador. A día de hoy la conservera está en concurso de acreedores, y Scandia no descarta permanecer en su accionariado si encuentra un "compañero de viaje" para gestionarla. "Vamos a valorar cada oferta con la máxima responsabilidad e interés. Estamos abiertos a cualquier propuesta que incluya un plan de reestructuración de negocio para asegurar la viabilidad de la empresa", y dentro del procedimiento concursal.

La única oferta que se había presentado no cumplía, según se desprende de las declaraciones de Ursulescu, estos preceptos. Se trata de la formulada por un grupo vinculado a Alfonso Caneiro, propietario de la fabricante de componentes Izmar y avalada por el sindicato CIG. Sin mencionar en ningún momento su nombre, el_CEO de Scandia asegura que esta propuesta ha decaído. "Acabamos de recibir la respuesta de este potencial inversor, que nos ha informado que da por concluidas las negociaciones". Y añade Ursulescu: "Si su intención era realmente la de hacerse con el proyecto y darle viabilidad, suponemos que acabará reconsiderando esta decisión. En caso contrario, para nosotros está claro que el interés que tenía no era el de dar viabilidad al proyecto". De acuerdo a Scandia, Caneiro no había aportado –como se le habría requerido desde Bucarest– un plan de negocio, ni había concretado "compromisos" de capitalización o empleo.

Como publicó ayer este periódico, la CIG aseguró que hoy jueves expiraba el plazo dado por Caneiro para que se atendiera su oferta por Thenaisie Provoté, que lleva un mes en suspensión de pagos y cuyo informe de la administración concursal no se conocerá hasta el mes de julio. El máximo responsable de gestión de Scandia no oculta su sorpresa a este respecto. "Otros interesados se mantienen a la espera" de ese documento, en el que se conocerá el mapa de acreedores y, por tanto, qué masa pasiva será la necesaria para aprobar el convenio. Solo el candidato "defendido por la CIG" ha optado por lanzar una oferta antes de ese momento, "siendo extraño que tome cualquier decisión sin conocer el contenido de dicho informe". Ursulescu valora que el sindicato nacionalista se haya "implicado en la búsqueda de un potencial inversor" para Thenaisie. "Es una actitud lógica y les agradecemos su esfuerzo", pero insiste en que cualquier salida pasa por la "presentación y aprobación de una propuesta de convenio, lo cual requiere la realización de un plan de viabilidad y de pagos".

Ante el desequilibrio patrimonial de la conservera, Scandia ejecutó en enero una reducción de capital por importe de 2,856 millones de euros, con posterior ampliación por otros 50.000 (una llamada operación acordeón). El año pasado Scandia Food registró dos marcas comerciales para Thenaisie: Desde 1904 Grandes Hoteles (es el año de fundación de la conservera) y Siete Rías (esta última, enfocada al segmento gourmet). La conservera facturó 22,1 millones en 2019.