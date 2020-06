Transportes pide que AENA verifique que la ampliación del Ifevi no compromete la seguridad aérea

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha remitido a la Xunta un oficio en el que asegura que no puede aportar un informe favorable respecto del proyecto de ampliación del Ifevi dado que "se encuentra totalmente afectado tanto por las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vigo".

En una comunicación remitida a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, el departamento que dirige José Luis Ábalos ha abundado no obstante que cabe una excepción si queda acreditado que las obras de la futura ampliación no comprometen la seguridad aérea. "Se podría informar favorablemente si quedara acreditado, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), previo informe técnico del gestor aeroportuario y/o proveedor de servicios de navegación aérea, que el proyecto previsto no compromete la seguridad ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves en el Aeropuerto de Vigo", dice textualmente el documento oficial, firmado por el subdirector de Aeropuertos y Navegación Aérea, Álvaro Fernández-Iruegas.

Por este motivo, el Ministerio ha dado traslado ya de la documentación de la iniciativa - Proyecto público de urgencia y excepcional interés para la ampliación de las instalaciones de la Fundación Instituto Ferial de Vigo- tanto a AENA como a la Aesa. Si su consideración también es desfavorable, no podrá prosperar. En tanto no se pronuncien el plazo de emisión de informe de la cartera de Transportes se considera asimismo "interrumpido".

La Xunta advirtió el pasado mes de marzo que había emitido todos los informes necesarios para que la ampliación del recinto ferial adquiera carácter de proyecto urgente, pero que seguía a la espera de respuesta por parte del Gobierno central. La misiva de Fernández-Iruegas expone en este sentido que con la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus Covid-19 "se suspendieron los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público", que fueron reanudados el 1 de junio.

Las obras previstas en el recinto ferial consisten la ampliación del actual pabellón 3 del recinto. Se prevé una nueva superficie construida de 6.087,86 metros cuadrados, fundamentalmente para espacio expositivo (4.667,68 m2) e instalaciones, y el acondicionamiento de 1036,75 metros cuadrados del edificio existente, para aseos, vestuario, almacenes, circulaciones y camerinos.