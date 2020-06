Pescanova adelanta a la próxima semana la clausura de Lüderitz

Novanam es, desde 1991, uno de los pilares de la actividad extractiva y fabril de Pescanova en todo el mundo. En la pequeña ciudad de Lüderitz cuenta con una factoría de 30.000 metros cuadrados, además de un muelle donde descarga su flota de arrastreros fresqueros. Como el Lalandii 1, por ejemplo, el primer buque encargado por la compañía en más de tres décadas y entregado por Armón Vigo el pasado verano; o el Novanam One, que seguirá su estela próximamente. Pero la abrupta reducción de cuotas aprobada por el Gobierno de Namibia ha puesto en cuarentena no solo la operativa de los barcos, sino la continuidad de la propia fábrica. La multinacional, que estimaba que tendría que cerrar las puertas de estas instalaciones a finales de julio ante la falta de materia prima, como publicó FARO, ha empeorado sus pronósticos. Y, de paso, ha elevado el órdago al Ejecutivo de Hage Heingob. Con las actuales posibilidades de pesca, la planta de Novanam en Lüderitz no podrá continuar abierta más allá de esta semana. Son unos 1.800 los puestos de trabajo los que están en juego.

Lo ha anticipado el director general de la filial, Edwin Kamatoto. En declaraciones recogidas por el principal periódico del país, The Namibian, apuntó que la actividad se paralizará tres meses antes del fin de la actual campaña, previsto para el mes de septiembre. "Tendremos que cesar nuestras operaciones en fresco a menos que el Gobierno asigne cuotas adicionales hasta la siguiente campaña de pesca", apuntó. En Lüderitz está la mayor factoría de merluza del continente, y se nutre de las capturas de fresqueros. También procesa el bycatch, integrado principalmente por rape, palometa o rosada. Si el Ministerio de Pesca -comandado por Albert Kawana- no aporta esas posibilidades extra de pesca, Nueva Pescanova cerraría las puertas de estas instalaciones hasta, al menos, el mes de noviembre. De acuerdo a los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil, Novanam obtuvo en 2018 un resultado de explotación positivo de 1,17 millones de euros, pero cosechó números rojos por otros 2,17 millones.

Segunda mayor flota

Según las declaraciones publicadas por el mismo rotativo, cuatro de los siete buques de la compañía han tenido que cesar ya sus operaciones. No así los arrastreros congeladores, con base en Walvis Bay, que continúan trabajando. "Si se resuelve el problema de las cuotas, se volverá a llamar a esos trabajadores", agregó Kamatoto, quien asumió la dirección de Novanam -de la que cuelgan una veintena de sociedades- en el año 2016, procedente de la también pesquera Namsov. En total, de acuerdo a la información corporativa de Nueva Pescanova, la flota de Novanam está compuesta por 14 barcos; solo la de Argentina, con 18 efectivos, le supera en capacidad. Esta sociedad mixta transforma cada año unas 30.000 toneladas de pescado. A cierre de 2018 contaba con una plantilla total (entre Lüderitz y Walvis Bay) de 2.634 personas, la mayoría de entre 25 y 45 años. La mitad son mujeres.

Aunque el desembarco de la pesquera viguesa en Namibia consolidó la operativa de los primeros arrastreros, su actividad depende básicamente de los barcos que no congelan a bordo. En la última gran asignación de cuotas -entonces con Abraham Iyambo como ministro de Pesca-, el grupo Novanam Fishing Industries resultó beneficiaria de derechos de pesca por un periodo de 15 años, con más de 26.000 toneladas de cuota. De esta cantidad, casi 17.900 toneladas se correspondían ya con permisos para buques fresqueros. Después agregó los de Lalandii, cuando adquirió la compañía en el año 2005 al grupo Namfish. En aquel último reparto entraron en la terna buques congeladores como el Ribadavia o el Ribadeo (ahora Khulisa Eyetu), construidos por Ascón y Vulcano, respectivamente. También los fresqueros Komukandi, Khorixas, Khomas o Kombat; los dos últimos, listos para su retirada de circulación. FARO ha tratado de recabar la opinión del Ministerio de Pesca namibio y la embajada de España en Windhoek , sin éxito.

Nueva Pescanova no es la única compañía con problemas serios de continuidad tras el reparto aprobado por Albert Kawana, que admitió la semana pasada que otras veinte sociedades afrontan las mismas dificultades. El portavoz en Lüderitz del sindicato local Nasawu (Namibia Seaman and Allied Workers Union), Simeon Haukongo, ha elevado a 700 los despidos en Seaflower White Fish Company, también debido a la escasez de cuotas. Esta compañía es la que asumió hace dos años la propiedad de los históricos merluceros de Ondarroa Urondo y Ur Ertza, construidos en Hijos de J. Barreras en 2004 rebautizados como Sea Flower y Ohamba.