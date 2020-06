"Si yo fuera del sector estaría preocupado con la Ley de Cambio Climático; pido a la ministra que la cambie"

-La Ley de Cambio Climático que prevé el Gobierno parece que afectará a las empresas del litoral gallego. ¿No estaba eso olvidado?

-Las cosas hay que meditarlas. En plena pandemia, cuando estábamos decidados a otras cosas, se hace una Ley de Cambio Climático que en el medio mete una modificación de la Ley de Costas. Esas no son formas de hacer las cosas. Desde las administracioens tenemos que acreditar con seriedad nuestro trabajo y no puede ser sectario. Si algo hay que cambiar habrá que estudiarlo antes. Poner plazos sin hablar con el sector, sin estudios o sin hablar con otras administraciones competentes a lo mejor es tener demasiada prisa. Y parece que se toman decisionas somo si lo del Covid no hubiera existido.

-Entonces, ¿corren un riesgo real esas empresas?

-Si yo fuera del sector estaría preocupado. Si el año pasado se intentó modificar a toda prisa la Ley de Costas, con un plazo reducido para la exposición pública, sin consenso con el sector... Hubo un compromiso de la ministra diciendo que no se iba a hacer y que cuando se hiciera se buscaría el consenso con sector y comunidades autónomas. Y de repente, en la Ley de Cambio Climático, ¿se incluye un artículo que hace referencia al período concesional de la Ley de Costas? Creo que es para preocupar, porque no tiene ningún sentido que lo introduzcan. Si es cierto que tienen esa buena voluntad de no hacerle daño a la cadena mar-industria de Galicia, le pediría a la minsitra que retire el artículo 18 en esa Ley de Cambio Climático.

-¿Y cree que se hará?

-Si realmente no quiere hacer daño al sector, entiendo que sí que lo hará.