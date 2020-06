Calviño delega en Sánchez su candidatura a presidir el Eurogrupo

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, evitó aclarar ayer si presentará su candidatura a presidir el Eurogrupo a partir del 13 de julio y aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomará una decisión al respecto "en los próximos días". "Está claro que la decisión compete el presidente del Gobierno y es quien en los próximos días tendrá que definir cuál es la posición de nuestro país teniendo en cuenta el interés general", señaló en declaraciones a los medios antes de participar en una nueva reunión telemática de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona.

Calviño aseguró que entiende "perfectamente" el interés que genera su posible candidatura, pero prefirió no "especular" al respeto e insistió en varias ocasiones en que "el proceso no ha empezado" y "ni siquiera " el presidente ha tomado "una decisión sobre las distintas alternativas". "No puedo dejar de responder lo mismo, es la situación en la que estamos en este momento. No quiero especular, vamos a conocer el procedimiento esta tarde, vamos a ver cuáles son las distintas alternativas y en los próximos días se tomará la decisión como país, la decisión de España en este ámbito", reiteró.

En la misma línea, la vicepresidenta tampoco quiso aclarar si ha recibido llamadas o ha mantenido contactos para conocer con cuántos apoyos contaría de cara a un procedimiento en el que necesitaría una mayoría simple para convertirse en la nueva presidenta del Eurogrupo. Es decir, el respaldo de diez de los diecinueve ministros de Finanzas de la moneda común.

Reconocimiento

En cualquier caso, la vicepresidenta económica destacó que el hecho de que la prensa internacional sitúe una eventual candidatura española entre las posibilidades a suceder a Mário Centeno demuestra "reconocimiento y confianza" hacia España, especialmente para lograr consensos sobre la respuesta europea a la crisis derivada de la pandemia. "España ha jugado un papel clave, el papel de España ha sido reconocido por las instituciones y por los diferentes países y creo que ha sido muy importante para que lográsemos los avances que hasta ahora se han venido consiguiendo en una respuesta europea a la crisis", zanjó.