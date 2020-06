El Banco de España estima una caída del 15,1% del PIB con otro brote fuerte del virus

A estas alturas nadie duda del duro golpe del coronavirus para la economía. Una "caída sin precedentes", advierte el Banco de España, que sitúa la contracción entre 16% y el 21,8% solo en el segundo trimestre. Precisamente por la falta de situaciones previas parecidas que ayuden a hacerse una idea de lo que puede ocurrir y las todavía muchas incertidumbres alrededor del virus, el organismo, como otros muchos, reparte sus pronósticos en varios escenarios posibles. En uno de recuperación temprana, el Producto Interior Bruto (PIB), caería un 9% en el conjunto del año y repuntaría un 7,7% y un 2,4% en 2021 y 2022, mientras que bajo un escenario de recuperación gradual la reactivación sería más lenta y la economía retrocedería un 11,6% este año, pasa pasar a crecer un 9,1% y un 2,1% los dos ejercicios siguientes.

Conforme a los distintos escenarios, calcula que la tasa de paro se situará entre un 18,1% y un 19,6% este año y entre un 18,4% y un 18,8% en 2021, mientras que el déficit público escalará a una horquilla de entre el 9,5% y el 11,2% este ejercicio y entre el 5,8% y el 6,8% el próximo. La deuda pública oscilará este año entre el 114,5% y el 119,3% del PIB, para situarse entre el 11,7% y el 115,9% en 2021. En el peor escenario la economía caería incluso un 15,1% este año y el paro alcanzaría el 23,6%. En cualquiera de los casos, la economía española no recuperaría los niveles previos al Covid-19 en actividad y empleo hasta finales de 2022.

En las últimas proyecciones macroeconómicas realizadas para el periodo 2020-2022, la entidad esgrime ese "extraordinario nivel de incertidumbre" para confeccionar varios escenarios alternativos. Las estimaciones recogidas en los dos principales escenarios, de recuperación temprana y gradual, suponen una mejora respecto a los últimos pronósticos presentados el 18 de mayo por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en el Congreso, que apuntaban a una merma del PIB de entre el 9,5% y el 12,4% este año, con una recuperación en 2021 insuficiente para alcanzar el nivel previo, registrando un avance económico de entre el 6,1% y el 8,5%, si bien el Banco de España afirma que la comparativa es "limitada" al haber variado la aproximación metodológica.

Tras el desplome del segundo trimestre, el supervisor estima un repunte de la actividad en la segunda mitad del año y una recuperación gradual a posteriori. Para el tercer trimestre vaticina un repunte de entre el 16% y el 19,3%, que se moderaría a entre el 3% y el 6,3% en el cuarto trimestre. En España, donde el contagio ha alcanzado una magnitud "muy elevada", la reducción del PIB en 2020 superaría, en ambos escenarios, a la del área del euro en unos 3 puntos porcentuales, si bien la recuperación posterior en la economía española sería "más intensa" que la Eurozona.

El organismo supervisor basa sus previsiones en dos principales escenarios, de recuperación temprana y gradual en función de posibles rebrotes y de la efectividad de las medidas, si bien apunta que en ambos la incertidumbre acerca del desarrollo de la enfermedad, que se mantendrá previsiblemente hasta entrado el próximo año, actuará como freno del gasto de hogares y empresas.

En el caso de una recuperación temprana, la tasa de paro pasaría desde el 14,1% del año pasado al 18,1% este año, para situarse en el 18,4% en 2021 y bajar al 17,1% en 2021. El déficit público aumentaría al 9,5% este año, escalaría al 5,8% el próximo ejercicio y bajaría al 4,8% en 2022, en tanto que la deuda pública alcanzaría el máximo del 114,5% del PIB este año. La situación de "enorme incertidumbre", avisa el Banco de España, no permite descartar escenarios de riesgo más desfavorables. Si la recuperación es "muy lenta", el PIB se contraería un 15,1% y el desempleo ascendería a 23,6%. "No vemos una caída menor que la descrita en el mejor escenario y, en cambio, caídas por encima del 11% no las podemos descartar", enfatiza el organismo.

Coste de las medidas

Las medidas adoptadas para combatir el impacto económico de la epidemia suman un coste de entorno al 2,5% del PIB, cuando en la zona euro se sitúan en una media del 3,5% del PIB dado los menores márgenes fiscales de España. Los ERTE para frenar la destrucción de empleo se llevan la mayor parte (1,7%). El director general de Economía y Estadística, Óscar Arce, cree que una parte de los afectados podrían acabar en el paro, dependiendo de la extensión de los mecanismos de ayuda. De los 100.000 millones en avales del ICO, unos 4.000 millones podrían ser morosos.