Florentino Felgueroso: "Los jóvenes y los empleados menos cualificados serán los grandes paganos de la crisis"

El economista Florentino Felgueroso firma junto con el también economista Ángel de la Fuente, ambos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el estudio titulado "Aspectos económicos de la crisis del Covid-19", publicado en el último boletín de este observatorio económico. En ese trabajo, cuyos datos Felgueroso desgrana en esta entrevista, se indica que a consecuencia del parón económico ordenado para frenar la pandemia el desempleo efectivo (el número convencional de parados más los trabajadores que están acogidos a expedientes de regulación temporal de empleo y los autónomos protegidos por la prestación extraordinaria de cese de actividad) afecta a 8,4 millones de personas en todo el país, el 36,4% de la población activa española. Es una cifra, añaden los investigadores, "que será extremadamente preocupante si persiste más de algunas semanas".

-En Fedea han cifrado en más del 36% lo que llaman el "desempleo efectivo" que se ha producido en España en los primeros meses de la crisis desatada por el coronavirus, incluyendo los trabajadores acogidos a ERTE y autónomos con prestación por cese. ¿Cuánto empleo puede llevarse por delante el Covid-19?

-Difícil de predecir. No lo sabremos hasta que pase un año. Esta cifra es muy impactante, pero solo puntual, y no nos dice nada sobre el futuro del empleo. La cifra solo es el reflejo del impacto de las restricciones que se impusieron a la oferta durante el estado de alarma, y de la cobertura social. Son varios los frentes que habrá que tener en cuenta: la recontratación de los trabajadores cesados durante los primeros días del estado de alarma, la vuelta a la actividad de los autónomos que tuvieron que cesarla, la reincorporación de los trabajadores en "standby" con los ERTE y, sobre todo, todas las colocaciones que no se habrán producido durante estos meses, los de mayor contratación del año. Cuando las empresas ya no padezcan las limitaciones que le han sido impuestas, en cuanto a aforo, espacio u horarios, habrá que ver cómo reacciona la demanda, por caída de la renta y cambios en los hábitos de consumo, y si recuperamos nuestras exportaciones. Y, al mismo tiempo, cómo será un ajuste fiscal, cuánto y sobre quién recaerá.

-¿Ha sido adecuada la respuesta del Gobierno para contener la crisis?

-Desde el punto de vista económico, yo diría que sí. Hasta ahora, tampoco ha sido tan difícil. Ha tenido un cheque en blanco y, en teoría, ha intentado cubrir todos los frentes y tapar las fugas que han ido surgiendo. En líneas generales, es lo que han hecho también los gobiernos de nuestro entorno, aunque con mayor experiencia en algunas materias, como la de los ERTE. En la práctica, no; la respuesta no ha sido tan adecuada. Los retrasos en los pagos de prestaciones no tienen tanto que ver con la inexperiencia como con disponer los medios para evitarlo y con instituciones ineficientes. Lo realmente complicado viene ahora, con la reescalada económica. Se necesitará revisar nuestro sistema de incentivos para reincorporar a los trabajadores de los ERTE y reactivar las contrataciones. Necesitaremos distinguir entre las empresas tocadas transitoriamente por esta crisis y aquellas empresas con problemas estructurales. También necesitaremos reactivar nuestras políticas activas para tiempos de crisis. Deberá hacerse de forma eficaz y eficiente. El problema, con escasas excepciones, no se hace tradicionalmente de esta manera, y no creo que los gestores estén preparados para ello.

-¿Qué valoración hace de la aplicación de los ERTE y de las condiciones para su prórroga?

-Este mecanismo ha protegido de momento a tantos trabajadores como los que se protegieron por este medio en los últimos 28 años. Este es un claro indicador de la magnitud del impacto del estado de alarma y de que se ha acertado en flexibilizar las condiciones de acceso a los mismos. La evidencia internacional muestra que el ERTE es un instrumento bastante eficaz para proteger el empleo en tiempos de crisis, evitando la pérdida de capital humano, el incremento de la pobreza, y la caída de los salarios. En comparación con los países de nuestro entorno, creo que se ha errado en fijar una duración tan corta, incluyendo la prórroga hasta el 30 de junio. También en la condición de mantener el empleo durante seis meses una vez finalizado los ERTE, que pudo evitar solicitarlos. Fijar un "bonus-malus" para iniciar la reincorporación de los trabajadores tampoco me parece lo más adecuado. Con el bonus hubiera sido suficiente.

-¿Cuánto más deberían mantenerse las medidas excepcionales?

-Los ERTE solo son eficaces si son temporales. Se debería estar trabajando ya en una Agenda de Empleo con medidas especiales para tiempos de crisis y para hacer frente a las tendencias que ya estaban afectando a nuestro mercado de trabajo, y que se aceleran en estos tiempos de crisis. Se puede entender la prioridad que se le dio a las políticas pasivas durante el estado de alarma, pero estas no pueden desplazar a las políticas activas, que serán cruciales en los próximos meses. La movilidad de los trabajadores desplazados de los sectores más afectados y la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo son objetivos que deben instrumentar pronto. Ello requiere apostar por una modernización de nuestras políticas activas y de la gestión de las mismas, y reactivar nuestro sistema de formación para el empleo. Que supongan una mejora real en la empleabilidad de sus beneficiarios y no tengan tanto peso muerto. Pero me temo que seguiremos padeciendo las mismas inercias del pasado.

-La posible derogación de la reforma laboral ha abierto un intenso debate e incluso una división en el Gobierno. ¿Es oportuno abordar ahora esa cuestión? ¿Qué conviene cambiar y qué no de la reforma laboral de 2012?

-Creo que quienes exigen la derogación total de la reforma laboral de 2012 han adoptado este lema sin tener gran idea de lo que supone. Lo han convertido en un mito, y, lo que es peor, no tienen una alternativa real para estos tiempos tan especiales. Un cambio parcial lo que haría es acortar el poder que tiene la empresa para hacer cambios unilaterales de las condiciones de trabajo, fijando máximos. Por lo demás, apostaría por un nuevo Estatuto de los Trabajadores y un sistema de protección social adaptados al mercado de trabajo del siglo XXI, no del siglo XIX.

-La crisis ha acelerado el uso del teletrabajo y dejado también al aire lagunas en su regulación. ¿Qué aspectos es necesario abordar?

-Las crisis aceleran las tendencias, pero también fuerzan a las empresas a fijar nuevas estrategias para no quedar atrapadas en las mismas trampas con las que se encontraron en estas crisis. En la crisis de los setenta, se adaptaron los sistemas de producción para hacer frente a la demanda de forma en tiempo, y no a partir de stocks. Con la crisis del 2008-2013, apostamos fuerte por la exportación. Con esta crisis, se acelerará la tendencia a la digitalización y se apostará por mantener mayores ratios de trabajo a domicilio, lo que llevaban haciendo en los países escandinavos y Holanda desde hace lustros. Hay evidencia de que se trabaja más y a veces mejor con el teletrabajo, siempre que se combine con el trabajo presencial a lo largo de la semana; somos, pues, más productivos. Los salarios tendrán que adaptarse en esta dirección, así como la regulación y control de la jornada laboral. Otra ventaja es que mejora la conciliación laboral (siempre que los niños vayan al colegio). Las empresas que hayan usado el teletrabajo durante estos meses y pretendan retornar totalmente a la normalidad presencial quedarán en evidencia en materia de conciliación.

-Los empleados temporales y los jóvenes vuelven a estar entre los más damnificados por los primeros impactos en el empleo de la crisis del Covid-19. ¿Qué políticas específicas se deberían desplegar para ellos?

-Por desgracia, aún con la amplia cobertura de los ERTE, hemos vuelto a las andadas cesando contratos temporales y aplicando la regla del LIFO ("last-in, first out"). Adicionalmente, con el parón de las contrataciones los jóvenes y los trabajadores con menor formación serán de nuevo los paganos de esta crisis. Para los primeros, se trata de volver a apostar por el Sistema de Garantía Juvenil, revisando lo que se hizo mal, que fue bastante. Para los menos cualificados, debemos articular políticas de formación ocupacional para el reciclaje y para mejorar sus conocimientos, especialmente los digitales. Teniendo en cuenta que en la última crisis pudieron moverse de la construcción a sectores como la hostelería, el más tocado hoy, puede no ser sencillo. El maltrato a la Formación para el Empleo no puede reproducirse. Y no se trata solo de fiscalizar, sino de evaluar y apostar por nuevos instrumentos.

-¿Cuáles deberían ser los pilares de una estrategia de reconstrucción para España?

-Antes, habrá que hacer balance de los que se ha destruido y no equivocarse. Analizar qué parte del tejido empresarial se hubiera destruido en el corto o medio plazo de cualquier manera, y rescatar en la medida de lo posible a los sectores estratégicos con vistas al futuro para la región y para el país. En cualquier caso, si hay algo en lo que creer es en nuestros científicos, no me cabe duda de que encontrarán soluciones más bien temprano que tarde, y que ello nos permitirá limitar los destrozos. Se necesitará de una inyección de recursos proporcional a estos destrozos, que deberemos usar con inteligencia. Por otra parte, nuestros emprendedores no habrán perdido la ilusión por su negocio ni el capital humano que han adquirido para desarrollarlo. Se trata de mimarlos, no de castigarlos. Por otra parte, habrá que seguir protegiendo a nuestros trabajadores más vulnerables para evitar el desánimo y el paro de larga duración que lleven a la inactividad. Pero, repito, no será un cheque en blanco. La evaluación en tiempo real de la estrategia que se diseñe es ineludible.

-¿Serán necesarios planes específicos por sectores? ¿Y por territorios?

-Sí. Igual que la desescalada tiene sus fases, la reescalada económica se producirá a diferentes ritmos. No debería haber "café para todos", pero no solo serán necesarios para los sectores afectados directamente por el estado de alarma, sino también para aquellos más conectados con estos. En cuanto al nivel local, se están poniendo en marcha iniciativas en este sentido, de apoyo a los emprendedores que reinicien su actividad. Los grandes municipios, con mayor financiación, lo tienen relativamente menos complicado para ayudar a sus emprendedores. Habrá que apoyar, sobre todo, a los municipios con menos recursos y menos alternativas.

- Galicia está además inmersa en la transición energética. ¿Qué le espera a esta región?

-Igual no era el momento en conferencias de prensa oficiales durante el estado de alarma, pero espero que se publicite ampliamente y durante largo tiempo las ganancias medioambientales que se observaron durante estos meses. Espero que esta sea una de las tendencias que acelere esta crisis.

-¿Confía en el apoyo que pueda prestar la Unión Europea?

-Sí, este apoyo lo tendremos, pero en una justa medida. No esperemos, sin embargo, que nos perdonen los ajustes de nuestro déficit fiscal estructural. Tendremos que darle una solución, tarde o temprano. Pero si no fuimos capaces de hacerlo antes de esta nueva crisis, no creo que se haga ahora.

-¿Cómo será la recuperación económica, en "V", en "L"...?

-Mientras no sea en "W"...