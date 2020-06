El consumidor empobrecido y la financiación marcan el futuro de la empresa gallega

Pescanova fue una de las pocas excepciones frente al protagonismo absoluto del Covid-19 durante las primeras semanas de la pandemia. El pasado 13 de abril, cuando el país pasó a doblegar la temida curva de contagios y fallecidos -más de 500 todavía aquella jornada- y la economía dejaba atrás la hibernación de todo lo que no fueran actividades esenciales aprovechando los festivos de Semana Santa para minimizar el contacto entre personas, Abanca formalizó la toma de control en la histórica pesquera gallega en virtud del 80,46% de las acciones que asumió con la desinversión del resto de entidades financieras presentes en el capital. "Que esto pase ahora es una gran suerte y una gran noticia para Galicia y para España", asegura su consejero delegado, Ignacio González, convencido de que "cuanto más robusta" sea una compañía, más garantías tiene de sobrevivir "a esta crisis que es como tres o cuatro en una". De la noche a la mañana, el consumidor es otro, "empobrecido" y con hábitos de compra diferentes; y buena parte del tejido productivo se quedó sin ingresos y ha tenido que recurrir al endeudamiento para salvar la caja. Esos son dos de los grandes retos que, según los propios empresarios, afrontan "ante la nueva normalidad", protagonista de una mesa de redacción -bajo el título La empresa gallega ante la nueva realidad- organizada por KPMG, que cumple este año su 30 aniversario en Galicia, y FARO, y moderada por la jefa de Economía del periódico, Lara Graña.

El virus sometió a las empresas a un estrés sin precedentes. "Primero por la seguridad y la salud, que hizo que en 24 horas se tome una decisión como que 900 personas de la organización se vayan a casa de un viernes a un lunes", apunta Joaquín Pérez Bellido, consejero delegado del grupo Pérez Rumbao. O enfrentarse "por primera vez" a "ventas cero". La actual fase de reactivación obliga a "tocar las palancas de motivación humanas" para "reactivar e ilusionar" a la plantilla tras tantos días de confinamiento y un giro brutal del negocio en su caso. En la automoción, también de la noche a la mañana, se esfumó "el paradigma del coche compartido, el pago por uso en la movilidad y el transporte colectivo" y llega la demanda otra vez "del transporte individual y ecológicamente amigable". "Hay que ser flexible como la plastilina", ilustra. Con la cierta tranquilidad que se vive en la atención sanitaria y la financiación, "falta la política y los presupuestos". "La clave de todo es generar un escenario de seguridad y confianza para animar el consumo", reclama.

Estos casi cuatro meses desde el inicio de la pandemia no suponen para Xoán Martínez "una refundación de mucho, sino la acentuación de casi todo, de tendencias que se venían dando". "Como muchos otros, nosotros estamos saliendo gracias al equipo porque nuestra gestión siempre se centró en las personas -dice el consejero delgado Kaleido-. Sin su comportamiento extraordinario en todos los países, de abajo a arriba y de izquierda a derecha, no podríamos hacerlo". La apuesta por la diversificación, la internacionalización y la innovación permite a la firma de transporte y logística la detección precoz de "una debilidad y contrarrestarla con una fortaleza". "¿Qué nos preocupa? No tanto la necesidad de adaptarnos al cambio, un mantra ya cada vez más interiorizado, como el papel de la administración y la mucha legislación, rápida y sin consenso que va complicar más aún la gestión empresarial".

"Vosotros, con muy buen criterio, habláis de lo bien que funcionó el equipo, la capacidad de reestructurarse, el pulmón financiero... -interviene Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP)-. Pero esa no es la realidad de la mayoría de empresas de la provincia ni de España". Para las pequeñas y medianas, el 97%, "la crisis social y económica está por llegar". "No digo lo peor, pero sí lo malo", concreta. El "tema financiero", según el líder de la patronal pontevedresa, "está resuelto para pocos". "¿Qué pasará en las empresas si en un año, que es el tiempo de carencia de las operaciones de las sociedades de garantía recíproca y el ICO, no hay demanda?", cuestiona. Cebreiros da por hecho que el 1 de julio "400.000 empresas no abrirán y 1,5 millones de trabajadores irán a la calle". "No tenemos unas administraciones, fundamentalmente el Gobierno de España, sensibles, que dialoguen", se queja.

Este será a efectos prácticos un año de 10 meses de actividad "y 6 de ellos en recuperación, no al 100%", explica Diego Comendador, responsable de asesoramiento financiero de KPMG en Galicia. El entorno de incertidumbre dificulta la evaluación interna en las empresas sobre si la actual estructura de deuda tras las inyecciones de liquidez públicas "es la más adecuada para el largo plazo". "Se darán muchos casos de refinanciación, sin duda", opina. Más allá del crédito bancario hay "muchas posibilidades" de recursos, según Comendador, que recuerda "la flexibilidad" por ejemplo de los fondos de deuda.

A la comunicación se agarró con fuerza Pescanova para que la parte del personal en teletrabajo supiera en todo momento "lo que hacían los que estaban en primera línea". Y viceversa. "Más que nunca demandaban estar al tanto d la empresa", cuenta Ignacio González, defensor a ultranza de "la labor social" desarrollada por la industria agroalimentaria. "Siempre fue importante -añade-. Ahora, transcendente". Hasta el 1 de septiembre no habrá una desescalada en la multinacional con sede en Chapela, con cuatro de cada diez trabajadores operando desde casa. En tres días se compraron todos los equipos y las conexiones. "Somos más eficaces, cuando hablas es porque tienes algo que decir, aunque -admite- puede que se trabaje más".

"Hay una parte coyuntural del fenómeno por el confinamiento y veremos qué parte estructural tiene", opina Joaquín Pérez Bellido al respecto del teletrabajo. Será imposible para toda la labor comercial y de atención al público en sus concesionarios. "Pero vino para quedarse en otras áreas, como la financiera. Será -pronostica- un mix".

"Un modelo mixto", coincide Daniel Fraga, socio responsable de KPMG en Galicia. La consultora lo puso en marcha de un día a otro para 4.000 empleados. "La contrapartida es que se trabajan más horas y se pierden algunas eficiencias con problemas que puedes resolver hablando con la personal de al lado", subraya.

"Viene para quedarse", reitera Jorge Cebreiros, pero con la advertencia de que no se está utilizando bien en todas las empresas. "No estábamos preparados para evaluar el desempeño porque se valoraba el presencialismo y no se puede pretender poner una cámara de reconocimiento facial para controlar", remarca. La puerta abierta que brinda a la conciliación y la flexibilidad horaria será definitiva en las ofertas laborales. "Marcará la lucha por el talento", avisa Xoán Martínez, que se une a la idea de "un teletrabajo híbrido" tras la pandemia. "¡Ojo! -incide-. Los incentivos van a estar muy a flor de piel y no tenerlos te dejará en una situación muy comprometida para captar a los mejores".