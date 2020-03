Los autónomos finalmente sí podrán seguir trabajando a pesar del endurecimiento del estado de alarma. Así se publicaba ayer en una edición extraordinaria del BOE. Estos trabajadores no pueden acogerse a un permiso retribuido, ni recuperar las horas más adelante.

El Gobierno hace una aclaración: los autónomos pueden seguir con su actividad a pesar del endurecimiento del estado de alarma: no son trabajadores por cuenta ajena. Tampoco van a poder recuperar las horas, por tanto para ellos no es viable el permiso retribuido recuperable. Eso sí, si estos autónomos tienen empleados a su cargo, esos trabajadores deberán quedarse en casa.

Esto es lo que recoge el Boletín Oficial del Estado Extraordinario publicado esta misma noche, donde también se puede acceder al documento que deberán portar en todo momento quienes trabajan en actividades esenciales y deben seguir ocupando su puesto. Es imprescindible llevar esa autorización encima para evitar multas y justificar los movimientos. A partir de este martes y durante las próximas dos semanas, un 60 por ciento de la actividad productiva quedará paralizada.

Las empresas deben entregar el certificado



Las empresas que prestan servicios esenciales y no se ven afectadas por la paralización de la actividad económica decretada por el Gobierno deberán facilitarán a sus empleados un certificado, una "declaración responsable", para permitirles los desplazamientos a los puestos de trabajo, según informó el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

En concreto, en virtud de una Orden Ministerial que aprobará Sanidad, se reconocerá el derecho del trabajador de servicios esenciales a contar con esta "declaración responsable" que le facilite su empresa o empleador. Esta declaración certificará que el trabajador no está incluido en el supuesto del permiso de retribuido recuperable aprobado por el Gobierno y "permitirá justificar y facilitar su movilidad y desplazamiento" a su puesto de trabajo, según detalló Ábalos.

Además, este documento "facilitará" la labor que el Ejército y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan para controlar los movimientos de la población. En el caso de los trabajadores autónomos, según Ábalos, bastará con que justifiquen con un documento que se dedican a alguna de las actividades consideradas esenciales.

José Luis Ábalos: "No es cuestión de confrontar salud y economía"

Ábalos: "No hay economía que funcione si no está garantizada la salud" // Agencia ATLAS

En rueda de prensa, el titular de Transportes, una de las autoridades delegadas durante el estado de alarma, remarcó que el Decreto que el Gobierno aprobó este domingo "no ordena la paralización de actividades", sino que "articula un permiso retribuido recuperable para quienes trabajen en servicios no considerados esenciales". En este punto, insistió en la necesidad de tomar esta medida para reducir aún más la movilidad de los ciudadnos con el fin de contribuir a contener la expansión del coronavirus.

"No es cuestión de confrontar salud y economía", declaró el ministro. "La salud es lo primero y no hay sistema económico que funcione si la salud no está garantizada", añadió.

En este punto, y ante el rechazo manifestado por el sector empresarial a la paralización de sectores no esenciales, Ábalos pidió la concurrencia y la "colaboración" de "todos" en la lucha contra el coronavirus. "Necesitamos la colaboración de toda la sociedad, pero sobre todo de los trabajadores, los autónomos y las empresas sean como sean y del sector que sean", aseguró. "Todos tenemos que aceptar una carga de sacrificio y generosidad por el bien del país", añadió.