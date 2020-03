Cacerolada frente a los astilleros de Vigo: "Si no hay seguridad, paramos"

La construcción naval es una de las pocas actividades que, de momento, no ha parado como consecuencia del coronavirus Covid-19. No figura entre los sectores afectados por el estado de alarma, prorrogado ahora hasta después de Semana Santa. No sin dificultad, los astilleros vigueses tratan de cumplir los hitos de construcción, aunque para las centrales sindicales es preciso un refuerzo de los protocolos de seguridad para con los trabajadores. Por este motivo está convocada una cacerolada este mediodía frente a astilleros y otras empresas del metal. "Si no hay seguridad, paramos", informó CC OO Vigo.

"Exigimos la negociación y cumplimiento de protocolos de prevención para garantizar la salud de nuestros trabajadores. Con nuestras vidas y las de nuestra familia no se juega", reza la convocatoria. La protesta está convocada para las 12 del mediodía.

El naval gallego despidió 2019 con 24 buques en su cartera de pedidos, el mejor balance en una década, aunque con impregnado por la liquidación de Factorías Vulcano y la profunda crisis de Hijos de J. Barreras.