Cacerolada frente a los astilleros de Vigo: "Si no hay seguridad, paramos"

Empleados de astilleros y de la industria auxiliar secundaron este mediodía la convocatoria de una cacerolada para exigir un refuerzo de las medidas de seguridad en sus instalaciones. Algunas centrales abogan no obstante, directamente, por la paralización total. "Si no hay seguridad, paramos", informó CC OO Vigo. "Exigimos la negociación y cumplimiento de protocolos de prevención para garantizar la salud de nuestros trabajadores. Con nuestras vidas y las de nuestra familia no se juega", rezaba la convocatoria.

La cacerolada fue secundada ante las gradas de Armón Vigo, Freire y Metalships. Freire decidió, a la misma hora, el cierre del astillero, y comunicó asimismo la decisión de plantear un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) por causas de fuerza mayor para toda la plantilla.

La construcción naval es una de las pocas actividades que, de momento, no ha parado completamente como consecuencia del coronavirus Covid-19. No figura entre los sectores afectados por el estado de alarma, prorrogado ahora hasta después de Semana Santa.

El naval gallego despidió 2019 con 24 buques en su cartera de pedidos, el mejor balance en una década, aunque con impregnado por la liquidación de Factorías Vulcano y la profunda crisis de Hijos de J. Barreras.