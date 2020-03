Madrid no cobrará alquileres de vivienda social ni hará desahucios

El Ayuntamiento de Madrid ha acordado establecer una moratoria del pago del alquiler a los inquilinos de inmuebles de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) que se vean afectados por las consecuencias económicas del coronavirus y no ordenará desahucios hasta, al menos, el 30 de junio. "No habrá lanzamientos de la EMVS y no se van a girar recibos porque lo último que quiere hacer este Ayuntamiento es quitarle la casa a nadie", ha dicho la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, en la rueda de prensa celebrada tras la Junta de Gobierno, donde han tomado estas medidas.

Villacís ha explicado que la moratoria va dirigida a "aquellos inquilinos, que serán una grandísima mayoría, que se vean afectados económicamente por el impacto del coronavirus", que deja en la región 6.777 contagios y 498 fallecidos, según los últimos datos.

En un comunicado, el Ayuntamiento de PP y Ciudadanos señala que en total serán cerca de 6.000 familias las beneficiadas por la medida, y que se ha acordado no remitir los recibos correspondientes al mes de abril, ya que el de marzo ya fue emitido a comienzos de mes, tal y como establece el régimen habitual.

Posteriormente, y según evolucione la pandemia, "no se descarta" ampliar dicha moratoria o, si fuera necesario, realizar un plan de contingencia para estudiar "caso por caso" la situación de las familias que viven en uno de los pisos de la EMVS, dando las facilidades que fueran necesarias para el pago, añade el Consistorio.

La Junta de Gobierno ha tomado también la decisión de no llevar a cabo lanzamiento "alguno" hasta, al menos, el próximo 30 de junio, incluidos los que estaban actualmente pendientes.