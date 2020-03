La Xunta e Indra buscan emprendedores que impulsen una 'silver economy' gallega

Con menos de un año de vida, el Centro de Excelencia en Tecnologías Innovadoras Sociosanitarias (Cetiss) pretende liderar la economía sociosanitaria dirigida a los gallegos que más años tienen. El Cetiss, inaugurado en junio de 2019 en la Cidade da Cultura, es fruto del convenio firmado por la multinacional Indra con la Administración autonómica para impulsar la transformación digital de los servicios sociales "con el objetivo de mejorar la calidad de vida del ciudadano y crear un polo tractor del sector en la comunidad gallega".

A través de su filial Minsait, Indra acaba de poner en marcha Ventures4Silver, una iniciativa para crear un ecosistema emprendedor en torno a la denominada silver economy (negocios que buscan dar respuesta a la demanda de los más mayores).

En concreto, se trata de una convocatoria para detectar ideas "disruptivas", promover el emprendimiento tecnológico y el desarrollo de nuevas empresas ( startups) con el apoyo de Indraventures, el vehículo en torno al cual se articula la innovación corporativa de Indra. La llamada se dirige "a todo el ecosistema innovador gallego e incluso nacional", desde emprendedores o estudiantes hasta universidades, spinoffs y centros tecnológicos, cuyas propuestas deben ser presentadas antes del 3 de abril a través de la plataforma iParticipa.

El objetivo es generar ideas de negocio relacionadas con los asistentes personales virtuales, wearables y domótica en el hogar, estimulación cognitiva, robótica empática, Inteligencia Artificial y machine learning.

Las propuestas ganadoras recibirán apoyo económico, en concreto, de 10.000 euros para la vencedora, aparte de otros tres premios más, y asesoramiento para su aceleración durante seis meses, dentro y fuera de Galicia. "Además de su aplicación a la realidad de la comunidad gallega, se valorará que las propuestas tengan un claro potencial de negocio, viabilidad para desarrollarse como un producto comerciable en un plazo de entre uno y dos años, el carácter innovador de las tecnologías utilizadas, así como el nivel disruptivo y diferencial de la idea", explica el director del Cetiss, Joaquín Seijas.

A pesar de su corta vida, el centro ya se perfila como "un referente en conocimiento y actividades de innovación tecnológica", desarrolladas en colaboración con la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega) en ámbitos como el envejecimiento activo, el empoderamiento del paciente, hogar digital o la Historia Social Única Electrónica de Galicia.

A este respecto, Seijas remarca que este último se trata de "un proyecto pionero en España que contribuye a agilizar la tramitación de los servicios y prestaciones y a prestar una atención más personalizada gracias a la coordinación de todos los agentes implicados en la asistencia social".

El empleo de dispositivos de uso personal y móviles para favorecer la autonomía y la seguridad de mayores y colectivos vulnerables, así como la integración de la información sociosanitaria para ofrecer una visión completa de las personas y favorecer la atención personalizada, constituye una de las principales líneas de innovación en las que está trabajando el Cetiss.

"La utilización de este tipo de plataformas se traduce en una mejora de la calidad de vida de las personas, que podrán continuar en entornos de confort, como sus hogares, al tiempo que se gestionan los recursos públicos de forma más eficiente y proactiva gracias a la reducción de los ingresos en residencias y hospitales", matiza Seijas.

Destaca en este ámbito Asiste, que supone la extensión de la Historia Social Única Electrónica (HSUE) a los dispositivos móviles mediante una aplicación que actúa como canal de comunicación entre la persona cuidada y su red de cuidadores, así como con la administración y los profesionales de atención social, y cuyo pilotaje acaba de iniciar la Xunta de Galicia en colaboración con Cruz Roja. "Se trata de una importante evolución, gracias a la movilidad, de la plataforma de Historia Social Única, que actualmente es utilizada por cerca de 700 profesionales de los servicios sociales locales y de la administración autonómica gallega, que tienen acceso único a los expedientes digitales de 670.000 gallegos", apunta el director del Cetiss acerca de esta app.

La aplicación Asiste avisará en tiempo real a cuidadores, familiares y profesionales sociales de situaciones de riesgo a través de alertas por actividad y frecuencia cardíaca o desplazamientos inusuales y permitirá disponer de recordatorios de ejercicios, medicaciones o citas, así como recibir avisos y notificaciones de procedimientos de servicios sociales.

Para facilitar el uso de la aplicación por parte de personas mayores, Asiste contará con un asistente virtual que permitirá una comunicación intuitiva través de pictogramas y herramientas de reconocimiento de voz.

Teleasistencia

Por otro lado, se está utilizando en centros de salud y hospitales gallegos una plataforma que permite abordar un modelo de atención teleasistido y proactivo a pacientes con distintas patologías, necesidades o situaciones de dependencia desde sus domicilios, facilitando la detección temprana de posibles empeoramientos de salud y evitando desplazamientos.

Minsait también colabora con la Consellería de Sanidade en el desarrollo de una aplicación que responderá a cuestiones relacionadas con la salud de los gallegos (consulta de citas, medicación, listas de espera, situación de centros de urgencia) mediante un chatbot. Además, desde el Centro de Excelencia en Tecnologías Innovadoras Sociosanitarias se canaliza la participación de Minsait en iniciativas en el ámbito sociosanitario de fuera de Galicia. Es el caso de Pharaon (Pilots for Healthy and Active Ageing), un proyecto internacional con un presupuesto de 20 millones de euros para promover el envejecimiento activo y reducir la soledad no deseada de las personas mayores a través de diferentes soluciones tecnológicas.