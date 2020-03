La incertidumbre económica "se mantendrá mientras no se disipe la epidemia"

Para Miguel Ángel Ariño, profesor del IESE, "muy posiblemente la incertidumbre económica se mantendrá mientras no se disipe el horizonte de la epidemia y su impacto en el crecimiento económico todavía no se puede calibrar". Ariño, responsable del Índice de Incertidumbre Económica que publica regularmente esta escuela de negocios, admite que este indicador aumentó en 33 puntos en febrero, nivel no alcanzado desde verano del 2016, con el referendo del Brexit.

La incertidumbre sobre la bolsa española había subido en febrero 61 puntos en un avance premonitorio de lo que se venía encima: esta semana registró la mayor caída de la última década con un desplome acumulado del 20,9%, una marca solo superada en octubre de 2008 -21,2%- coincidiendo con la caída de Lehman Brothers y la apertura de la gran recesión). También se incrementaba la incertidumbre en las divisas y el petróleo, que esta semana desató una guerra entre Rusia y Arabia Saudí por el precio del crudo. La incertidumbre bajó en la deuda española en torno a los 10 puntos, siendo ésta la única componente del índice que se redujo.