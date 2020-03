Santander ayuda a volver al mercado laboral a las mujeres que fueron madres

Santander España estrena el programa "Reencuentra" con el objetivo de ayudar a aquellas mujeres que abandonaron su carrera profesional por motivos familiares a reincorporarse al mercado laboral en empresas de su entorno, especialmente en aquellos casos en los que les está costando encontrar una oportunidad.

Existe una clara relación entre la tasa de empleo y la maternidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de empleo en las mujeres se reduce a medida que aumenta el número de hijos. Comparado con mujeres sin hijos, las que tienen tres o más vástagos presentan una tasa de desempleo hasta 26 puntos porcentuales mayor. En el caso de los hombres sucede lo contrario. La tasa de desempleo disminuye a medida que aumenta el número de hijos.

Por eso, el banco ha desarrollado un programa a dos niveles: con una experiencia profesional temporal en Santander, que les permita estar dentro del mercado laboral de nuevo, y con una serie de acciones que generen valor para estas mujeres e incrementen su empleabilidad. En esta primera edición participarán 100 mujeres, seleccionadas entre todas las candidatas que se presenten (3.000 hasta la fecha, aunque el proceso sigue abierto). Esta semana comienzan el programa quince, de entre 38 y 46 años, y en verano, se elegirán al resto.

Estas mujeres llevan entre cinco y diez años sin trabajar fuera del hogar. El objetivo es que puedan reincorporarse al mercado laboral en empresas de su entorno; por eso, este programa también se dirige a las pequeñas y medianas empresas como posibles empleadores de este colectivo, dado que las pymes representan el 99% del tejido empresarial español y generan el 66% del empleo en nuestro país. El plazo para apuntarse, tanto para las mujeres como para las empresas que quieran participar en el programa, continúa abierto y se puede realizar la inscripción en el portal www.santanderreencuentra.es.

Para Rami Aboukhair, consejero delegado de Santander España: "todo el mundo merece una oportunidad al menos una vez en la vida y, en muchas ocasiones, una segunda. Es lo que necesitan millones de mujeres en nuestro país que, por varios motivos, se ven obligadas a interrumpir su carrera profesional". Por eso, explica "nace Santander Reencuentra, un programa del que me siento muy orgulloso, porque estoy convencido de que nos ayudará a concienciar a la sociedad sobre la realidad de estas mujeres que esperan una oportunidad. Que la esperan y la merecen. Pero las empresas no siempre las escuchamos, no nos paramos a conocerlas, no las dejamos que nos cuenten lo que pueden aportar. El currículum en papel con fecha de nacimiento y género, en determinados sectores, todavía pesa mucho".

"Yo me hago siempre la misma pregunta: ¿qué podemos hacer por ellas? Nosotros les damos formación, entrenamiento, mentoring y prácticas para que puedan reconectar con el mercado laboral. Tenemos muchas razones para trabajar por ellas, para darles esa segunda oportunidad. Pero los esfuerzos individuales tienen menos impacto que los colectivos. Por ello, invito a otras compañías a que se sumen a este movimiento Santander Reencuentra", explica Rami Aboukhair, quien afirma que en Santander España "seguiremos trabajando como hasta ahora para dar visibilidad a las mujeres y dotarlas de las herramientas necesarias para que sean dueñas de su propio destino".



Los testimonios de las protagonistas

Entre las protagonistas de esta primera edición está Isabel López, a quien la maternidad le ha hecho "una persona más organizada y más eficaz. Ahora me veo con muchas más capacidades que cuando tenía 30 años". Sin embargo, continúa "todavía te encuentras muchas ofertas donde se buscan menores de 40. Con la experiencia que tenemos a esta edad, tanto personal como profesional, tenemos mucho que aportar a las empresas". Para Isabel este programa le va a permitir "poder estar actualizada cuando me tenga que enfrentar a una entrevista laboral".

En la misma línea se manifiesta Begoña Valderrama: "a veces he pensado que será que no consigo trabajo porque no valgo, porque realmente tengo poco que aportar. Te hacen sentir que tú ya no vales. Yo a las mujeres que están en una situación parecida les diría que no se rindan, que hay mucha vida, que la vida cambia en un segundo, que no te pille triste, que no te pille enfadado".

"Te haces madre, tienes un niño y ves que toda tu vida va cambiando y no te puedes reenganchar en nada porque lo peor de todo es lo aislada que te quedas", cuenta Clara Longares, otra de las participantes en esta primera edición del programa "Reencuentra". "Lo importante es sentirte valorada y volver a estar en activo. Todavía hay mucho por hacer. Hay que seguir creyendo en una misma, esa es una de las mayores batallas que tenemos las mujeres, seguir creyendo que podemos aportar mucho más de lo que se piensa, que estamos ahí con todo", añade.

Carmen Llorente también comparte esta misma situación: "hubo un momento en el que quise volcarme más con mi familia, formar el hogar, hacer un 'pequeño' parón. Lo que yo no sabía es que se iba a alargar tanto. Cuando no trabajas todo se reduce al mundo de tus hijos, echaba de menos desarrollar otra faceta de mi vida. Somos muchas las mujeres que estamos en esta situación, aunque no se le de visibilidad a este colectivo, tenemos todavía mucha guerra que dar".



Acciones previstas

Entre las acciones previstas dentro de este programa se incluye un acompañamiento en coaching, con entrenadores certificados para contribuir al empoderamiento, la recuperación de la confianza, la adaptación al nuevo entorno y la gestión de la conciliación entre la vida familiar y la laboral. Los coaches son gestores de Recursos Humanos de Santander que colaborarán en formato de voluntariado y que serán supervisados por la Escuela Europea de Coaching.

Además, se proporcionará a las mujeres que participen en esta iniciativa un paquete de formación que incluye un reciclaje en herramientas ofimáticas y un MBA online, The Power MBA, que consta de varios módulos: estrategia, LEAN startup y emprendimiento, desarrollo personal, estrategia y marketing digital, finanzas y contabilidad, y el liderazgo en las organizaciones.

Otra de las acciones está dirigida al mentoring, con el objetivo de reforzar la red de contactos profesionales de las candidatas para contribuir a su recolocación en el mercado laboral de su entorno, dado que este es uno de los principales vehículos para encontrar empleo y su red de contactos puede estar deteriorada después de unos años alejadas del circuito laboral. Los mentores serán directores de oficinas Smart de Banco Santander, las más modernas y grandes, que están muy bien conectados con su entorno y que contarán con el apoyo del equipo de Talento de Recursos Humanos.

Para colaborar con la reincorporación de estas mujeres al mercado laboral, el banco contará también con una agencia de recolocación, que les proporcionará formación y entrenamiento para la búsqueda de empleo: cómo preparar un currículo, cómo realizar una entrevista, cómo enfocar la búsqueda, etc.

"Reencuentra" forma parte de Generación 81, el programa de Santander que impulsa la visibilidad de modelos de referencia femeninos, la educación, el empleo y el emprendimiento en igualdad. El objetivo final de esta iniciativa que ahora se presenta es generar un movimiento de concienciación en la sociedad sobre la dificultad que tienen estas mujeres para reincorporarse al mercado laboral después de unos años dedicadas al cuidado de sus hijos y otros familiares y ofrecerles esa primera oportunidad que les permita esa reconexión con el mundo laboral.