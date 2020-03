Pablo Pérez Caldaya: "Los mercados han sobrerreaccionado"

El Ibex 35 arrancó ayer en verde con el ánimo de compensar la durísima jornada del lunes -llegó a revalorizarse por encima de los tres puntos-, pero no pudo. Cerró con una caída del 3,2%. Pablo Pérez Caldaya, director de Inversiones del private equity Aurica Capital, estuvo ayer en Vigo en la presentación del informe BDO Retos y perspectivas de inversión en Galicia para 2020.

- Esperábamos una correción pero no se ha producido. ¿Esta volatilidad ha llegado para quedarse?

- Venimos de una situación de desaceleración económica y hay que poner en contexto que lo que ha sucedido en China ha generado una distorsión fuerte. Ha habido una clara sobrerreacción del impacto en los mercados, aunque no sabemos cuánto tiempo tardará en trasladarse la calma a los mercados líquidos o de Bolsa, si va a ser en las próximas semanas o meses.

- ¿Cómo se traduce en las empresas en las que participa el capital riesgo?

- En nuestro caso no puedes deshacer la posición por mucho que te entre el pánico, no hay una cotización diaria. Lo que sí que puede afectar es a la evolución del año de esa compañía. Si se rompe la cadena de suministro en China podrá generar un sobrecoste, por si te tienes que proveer en otros mercados. También existe la posibilidad de que puedas perder ventas, o que la demanda se vea afectada por un parón en la economía.

- La Fed ha bajado los tipos. ¿Hará lo mismo el BCE?

- Si la Fed pudiera volver atrás no lo hubiese hecho, se ha demostrado que no ha ayudado demasiado. Dicho esto, está en una situación más cómoda para adoptar medidas que nosotros. No creo que se vaya por ahí a nivel BCE, pero sí debería trasladarse un mensaje de unidad a nivel gubernamental. Nuestra duda es si vamos a poder volver a la normalidad y solo ha sido un problema de un mes de parón, no tenemos claro el fin del camino. Esto tiene que servirnos para ver que somos una economía global, y a la vez temerosa y débil. ¿Cómo pueden caer Repsol o Arcelor un 15% en un día, tras haber caído la semana anterior otro 10? Es irracional.