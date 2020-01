Renfe empieza hoy a vender los billetes para el AVLO, el nuevo AVE de bajo coste

Renfe empieza hoy a vender billetes para el AVLO, el AVE low cost que pondrá en servicio en el corredor de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona el próximo 6 de abril, en vísperas de la Semana Santa. La compañía ferroviaria inicia la comercialización de este nuevo servicio a las 13.00 horas y con una iniciativa promocional por la que lanzará 10.000 billetes de AVLO a 5 euros. Renfe pondrá a la venta 1.000 plazas promocionales al día durante diez jornadas, que incluirán billetes para viajar desde la puesta en marcha del AVLO hasta finales de agosto.

Los billetes básicos del AVE de bajo coste tendrán un precio de entre 10 y 60 euros, en función de la demanda y el horario, si bien será de 5 euros para los menores de 14 años. La compañía ferroviaria comercializará el AVLO solo por Internet, a través de una página web específica, www.avlorenfe.com. No obstante, más adelante también se venderán en la web habitual de la compañía y en las taquillas de las estaciones, si bien en este caso tendrán una comisión por gastos de gestión. Asimismo, los viajeros que quieran añadir prestaciones a su viaje, como transportar una segunda maleta o elegir asiento, deberán pagar un suplemento. Además, el nuevo AVE de bajo coste no contará con una de las principales características del AVE convencional de Renfe, la del compromiso voluntario de puntualidad. No obstante, Renfe asegura que AVLO circulará a la misma velocidad y contará con los mismos tiempos de viaje que el AVE.