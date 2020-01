Díaz anuncia que la derogación de la reforma laboral será en dos fases

La reforma laboral que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en 2012 será derogada en dos fases, según desveló ayer la nueva ministra de Trabajo y Economía Social, la gallega Yolanda Díaz, de Unidas Podemos. De manera "inmediata y con urgencia" se suprimirán los aspectos considerados más "agresivos", caso de la controvertida autorización del despido de los trabajadores que acumulen bajas laborales justificadas por enfermedad y el que da preeminencia a los convenios de empresa sobre los sectoriales. "Hay que reequilibrar la posición de sindicatos y empresarios en la negociación colectiva", señaló la ministra en declaraciones a La Sexta.

Respecto al resto de la reforma laboral, la titular de Trabajo explicó que se derogará y que se planteará un nuevo marco legislativo en el marco del diálogo social para abordar un Estatuto de los Trabajadores que permita adaptar el actual a las nuevas realidades de la economía y del empleo, ya que las relaciones laborales ya no son las propias de las "grandes fábricas", sino que se producen mayoritariamente en pymes y negocios autónomos, precisó. Díaz sostuvo que hasta el Banco de España dijo que la reforma laboral del PP "no sirvió para crear empleo, sino para devaluar los salarios". El nuevo Estatuto de los Trabajadores abordará, entre otros muchos aspectos "clave", el despido laboral ,pero la ministra no precisó si se restablecerá la indemnización de 45 días por año trabajado en el caso de que la autoridad judicial lo considere improcedente, aunque dejó abierta la puerta a un encarecimiento tras el abaratamiento que hizo el PP, que lo redujo a 33 días por año. Este aspecto, indicó, se analizará "en el marco del diálogo social" con patronal y sindicatos.

La vicepresidenta Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, confirmó ayer en una jornada con inversores que se derogará la norma del PP pero sólo se refirió a los aspectos más lesivos.

Díaz abogó por plantear la causalidad en los contratos temporales y a cambiar la legislación sobre subcontratación, ya que es "por ahí por donde viene parte de la precariedad". La ministra se reunirá esta semana con patronal y los sindicatos para analizar la subida del salario mínimo (se pretende que llegue al 60% del salario medio a final de legislatura) para lo que abogó por buscar el entendimiento.