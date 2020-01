Botín, al descubierto: feminista, ecologista y madrugadora

A las puertas del 2020 la revista Forbes publicó el listado de las cien mujeres más poderosas del mundo. En el ranking, que encabezan Angela Merkel y Christine Lagarde y en el que figuran, entre otras, la cantante Taylor Swift o la activista Greta Thunberg, hay solo una española. Eso sí, en el "Top 10", más concretamente en el puesto octavo. Entre Abigail Johnson y Ginni Rometty, ambas CEO de multinacionales, los expertos de Forbest sitúan a Ana Patricia Botín, la presidenta del Banco Santander. El miércoles la directiva santanderina, responsable de una de las mayores entidades financieras del mundo, hizo algo poco habitual entre los altos directivos: se puso ante las cámaras para compartir parte de su intimidad, de su cotidianidad e historia más personal. De la mano del presentador y aventurero Jesús Calleja y acompañada por su marido, Guillermo Morenés, viajó hasta Groenlandia para participar en un capítulo del programa "Planeta Calleja", de la cadena Cuatro.

La elección de Groenlandia no fue casual. El viaje se hizo hasta allí para que Botín pudiese comprobar en persona las consecuencias del cambio climático, un problema, confesó la financiera, del que permanece atenta. "Los datos son irrefutables,", subrayó la responsable del Santander antes de confesar que es incapaz de entender cómo algunas personas dudan del calentamiento global. Durante el programa se proclamó feminista: "La cuestión es cómo se entiende y qué quiere decir. Para mí es apoyar la igualdad de oportunidades". Sobre la crisis financiera, defendió que el Santander "ha contribuido a resolverla".

La directiva dejó entrever también parte de su día a día. Ante las cámaras desveló, por ejemplo, que ya tiene su vida agendada para los próximos tres años, que se despierta todos los días a las seis de la mañana o que lo que más le gusta de su papel es el impacto que puede causar en los demás, no el poder. También habló de los inconvenientes de sus responsabilidades como ejecutiva. Uno, por ejemplo, es residir entre Madrid, Londres, San Francisco y Latinoamérica, aunque recalcó que la ciudad que considera su hogar es Santander, donde nació hace 59 años.

Sobre la relación con Emilio Botín, confesó que "como padre fue buenísimo, como jefe no tanto". La directiva relató que asumió su primer cargo de relevancia en España pasados los 30. "Perdí una niña y quise cambiar de aires, por eso decidí dejar EEUU y mudarme a España para trabajar en el banco". Uno de los momentos más complicados con su progenitor lo vivió -rememoró- con su despido del banco antes de la fusión del Santander con el Central Hispano, en 1999. "Me llamó y me dijo: lo mejor para el banco y para ti es que te vayas mañana", explicó. El instante "más duro", sin embargo, lo padeció cuando Emilio Botín afirmó en una junta que lo que "le importaba era el banco y no la familia". "Esa falta de sensibilidad es lo que le faltaba a veces", lamentó: "Como padre, la relación era buenísima. Siempre nos fuimos de vacaciones juntos".