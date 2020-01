Sergio Gálvez: "Esto ha sido una montaña rusa. Lo que no puedes hacer es perder los nervios"

- ¿Cómo ha vivido estos meses el personal de Barreras?

- Estas situaciones son complejas, pasan de más de 1.000 trabajadores a la paralización de la actividad. La plantilla estaba nerviosa y veía el futuro complicado, claro. Todos sabíamos que había problemas con el barco [por el Evrima, de Ritz-Carlton], lo que ya había generado inquietud. Como comité de empresa siempre hemos tratado de dar cierta tranquilidad. Desafortunadamente tenemos experiencia con estas peleas.

- Normalmente este tipo de situaciones generan más conflicto, rompen la paz social.

- Siempre pensamos que habría una solución, no parecía lógico que un astillero con más de 800 millones en cartera se fuera al traste por un desfase de una construcción. Hemos querido transmitir que el astillero era viable, yo lo sigo creyendo. No ocultamos que la situación era grave y compleja.

- El 2 de octubre se solicita el preconcurso, se despierta con esa noticia. ¿Qué pensó?

- No preveía que fuésemos a llegar a esa situación. Entramos en preconcurso por seis millones de euros, no me tenía lógica. Esto ha sido una montaña rusa, con días que esperabas ver salir el sol y amanecía otro encapotado, de pleno invierno. Ahora tenemos esos 30 millones en caja, que no se pueden tocar, pero es buena noticia. Lo que no puedes hacer es perder los nervios.

- ¿Qué diferencia percibe entre esta crisis y la anterior?

- El concurso fue muy duro, no había futuro más allá. Teníamos un problema con el tax lease, todo estaba más judicializado y no teníamos carga de trabajo. Aquí todo es distinto, de aquella no había manera de ver el vaso medio lleno. A nosotros fue Pemex quien nos dio la garantía de futuro, y no se ha ido todavía.

- José García Costas...

- Al expresidente le tengo respeto y aprecio. Ha hecho cosas bien y otras mal, como en todas las gestiones. Asumió un proyecto muy complicado que le ha pasado factura. Hay que ser elegantes, sigue siendo parte de la empresa.