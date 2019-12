Ritz asume el sobrecoste del crucero y asegura un segundo con Barreras

La naviera Cruise Yacht Upper Holdco, que explota el nombre comercial The Ritz-Carlton Yacht Collection, asegura haber suscrito importantes avances con la banca y Cesce para sellar un acuerdo financiero que evite el concurso y liquidación de Hijos de J. Barreras. No ha querido desvelar sus términos, únicamente la asunción del sobrecoste de su barco, fijado en hasta 70 millones de euros. Eso sí, la compañía que dirige Douglas Prothero asegura ahora que sus planes sí incluyen la construcción 1706, un minicrucero de lujo casi idéntico al Evrima, que contrató el pasado 30 de mayo pero que no llegó a entrar en vigor (no hubo pago por ningún hito).

Es más, en las numerosas reuniones mantenidas con responsables de la industria o políticos Prothero descartó esta unidad, al menos hasta la consecución a éxito del buque que tiene ahora el astillero en su varadero. A éste se sumarán, siempre según Ritz -en un comunicado remitido a Expansión- "otros contratos viables", en una hoja de ruta que facilitará que Barreras "gane nuevos proyectos rentables en el futuro". La armadora había solicitado a la Xunta un gran respaldo económico para esquivar el colapso del astillero, pero circunscrito solo a la consecución de su Evrima. El desbloqueo de una segunda unidad -sigue sin entrar en vigor- y el intento de reconducir la crisis de Havila podría ayudar a Prothero a reivindicar que sí cumple los requisitos del Ejecutivo gallego: más carga de trabajo, solución accionarial y acuerdo con las auxiliares.

De acuerdo a la misma información, Cesce expone que Cruise Yacht "ha sido la única parte involucrada en poner sobre la mesa una solución para la viabilidad del astillero", en alusión -sin citarlo- al expresidente José García Costas. La naviera no ha querido de momento facilitar información a FARO. El contrato inicial entre Cruise Yacht Upper e Hijos de J. Barreras se suscribió en 2017 por 240 millones de dólares.