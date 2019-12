El peso de la vivienda en la riqueza de los hogares baja hasta el 54,2%

El peso de la vivienda principal en la composición de la riqueza de los hogares españoles pasó del 57,3% en 2014 al 54,2% del total de los activos en 2017, y representa el 43,3% del valor de los activos totales. Además, un 75,9% de los hogares era aún propietario de su vivienda principal, frente al 80,4% de 2014. Así se desprende de la última Encuesta Financiera de las familias (EFF) 2017, elaborada por el Banco de España, que refleja que la caída de propiedad de vivienda fue particularmente intensa en los hogares jóvenes, al ceder un 8,3%, y en las rentas más bajas (-6,7%). Para los propietarios de su vivienda, el valor mediano de la misma es de 120.200 euros.

El informe muestra que en 2017 el 97,6% de las familias poseía algún activo real o financiero, un 0,8% menos que en 2014, con un valor mediano de dichos activos de 155.400 euros, un 4,4% menos. Los activos reales, referidos a la vivienda principal, otras propiedades inmobiliarias, negocios por cuenta propia, joyas u obras de arte representaban el 80% del valor de los activos totales, siendo la vivienda el activo más importante (54,2%), aunque perdió peso en favor de otras propiedades inmobiliarias (35,3%) y los negocios relacionados con actividades por cuenta propia (9,3%).

Un 75,9% de los hogares era propietario de su vivienda y el 45% de los hogares eran dueños de activos inmobiliarios en 2017 que no eran su vivienda principal, un 5% más. El aumento fue generalizado salvo para los hogares jóvenes y con una menor riqueza. En detalle, el 31,9% poseía una vivienda que no es su vivienda principal y el 13,8 tenía solares y fincas. A su vez, el peso relativo de los activos financieros sobre los activos totales fue del 20%, de los que las cuentas bancarias constituyen casi el 34% del valor de activos financieros, seguidos por planes de pensiones (16,2%), acciones no cotizadas y participaciones (13,8%), acciones cotizadas (13%), fondos de inversión (94,5%) y valores de renta fija (0,3%).

El menor porcentaje de hogares jóvenes con vivienda en propiedad podría deberse a la merma de la renta y la riqueza de esta franja poblacional en los últimos años.