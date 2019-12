El Puerto emplaza a Vicalsa a esperar a la resolución del Consejo de Estado

Guerra de declaraciones en Vigo por las instalaciones de Factorías Vulcano. Si ayer fue la empresa Vicalsa la que quiso pronunciarse sobre su proyecto para el astillero de Teis, hoy responde la Autoridad Portuaria. Además de señalar que todavía recibió ayer el plan de negocio de la firma, el Puerto emplazó a Vicalsa a esperar a la resolución del Consejo de Estado sobre la concesión y volvió a recordar que "siempre hay una solución administrativa" para un "proyecto relevante y de importancia económica".

En un "nota aclaratoria" enviada a los medios, la Autoridad Portuaria explica que el 29 de octubre hubo un primer acercamiento entre las partes. Según el Puerto, desde Vicalsa "no se aportó ninguna documentación" y "se les dijo que no era posible la prórroga [de la concesión] por no permitirlo la legislación vigente".

Ya el 10 de diciembre, y como publicó FARO, desde la empresa naval se presentó una solicitud al ente que preside Enrique López Veiga para conocer la inversión necesaria de cara a conseguir una posible prórroga de la concesión si la Justicia decide finalmente que se mantenga dentro de la unidad productiva pese al proceso de liquidación en marcha. En caso contrario, pidieron que se valore el proyecto en el que están trabajando y se de a conocer la inversión y mecanismos legales necesarios para solicitar esos terrenos.

Sobre esto, desde el Puerto indican que estas cuestiones "no se ajustan a los dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante" y que, por lo tanto, "no es un procedimiento acorde".

Sobre el plan de negocio que ayer Vicalsa anunció, la Autoridad Portuaria concreta que "solo ayer con fecha 17 de diciembre hizo entrada en este Registro el denominado Proyecto Memoria de Plan de Negocio fechado el 12 de diciembre".

"El Puerto lamenta la imagen que pretende dar esta empresa simulando que este proyecto hubiera sido entregado con anterioridad. Esta Autoridad Portuaria dará el trámite previsto por la legislación vigente a dicha memoria, si procede", explica en la nota.

Por último, el Puerto finaliza el escrito emplazando a la empresa a esperar la resolución del Consejo del Estado tras la consulta realizada. "Esta Autoridad Portuaria insiste que siempre hay una posibilidad administrativa para cualquier proyecto relevante y de importancia económica, pero hay que esperar a la Resolución del Consejo de Estado para establecer las vías oportunas. Es decir, para un buen proyecto siempre hay una solución administrativa", concluye.