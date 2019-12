"Valoramos establecernos en otros dos países"

-Actualmente tienen una filial en Francia, ¿cuál va a ser su siguiente movimiento?

-Coverwind France tiene un valor enorme para nosotros, de ahí que vayamos a dar otro paso en este mismo sentido valorando muy seriamente poder establecernos en dos mercados nuevos en terceros países, pero me gusta ser prudente y no aventurarme en exceso. Estamos en un sector en el que los grandes proyectos se asignan muy rápido y si no disponemos rápidamente de soluciones o recursos en determinadas áreas no podremos mantener esta capacidad en años venideros.

-¿Aumentarán la plantilla?

-A día de hoy tenemos más de 100 empleados [100 nóminas cada mes, como indica Íñigo, socio y responsable de administración] con lo que debemos ir con pies de plomo y a la vez ser ambiciosos, por tanto confiamos que el mercado nos siga aceptando tan bien como hasta ahora.

-¿Qué le diría a las pymes que están empezando o pensando en presentarse al premio "Pyme del Año"?

-Les diría que arriesguen, que hay que emprender. Es una virtud que tenemos en nuestro ADN gallego, quizá otros lo vean como un defecto pero hay que ser aventurero, las buenas ideas, con esfuerzo y respeto por el trabajo salen adelante. Fran [socio y responsable de la parte comercial y Francia] y yo empezamos recorriendo 5.000 kilómetros en coche cada semana durante un mes para ofrecer nuestros servicios a clientes.