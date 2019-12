La aceleradora aeroespacial de Galicia selecciona seis nuevos proyectos

La segunda edición de la aceleradora Business Factory Aero contará con seis proyectos nuevos, tras la jornada final de selección de esta iniciativa que busca retener y atraer talento hacia Lugo y hacia Galicia en torno al sector aeroespacial. Cinco proceden de empresas y startups gallegas, mientras que el sexto de Barcelona. Entre ellos figuran una nueva empresa creada por la firma viguesa Gradiant para habilitar drones con radar para rastreos en casos de terremotos o derrumbamientos; otra spin off de la Universidade de Vigo para la inspección no destructiva por parte de aviones no tripulados también; la fabricación de estructuras ultraligeras a cargo de la pontevedresa Carbon Composites; o UAVs para eliminar nidos de velutinas, en manos de Eurodrones, de Pontevedra.

Con ellos son ya son doce las iniciativas tuteladas por la BFAero, lo que, según el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, genera un "ecosistema" para emprender e innovar entorno al sector aeroespacial, siempre ligado al polo tecnológico de Rozas. Francisco Conde recordó que tres de las iniciativas vienen de fuera de Galicia, lo que demuestra, precisamente, que este proyecto tiene potencial suficiente para "captar talento de otras comunidades autónomas".El conselleiro subrayó la "calidad" de los proyectos y aseguró que permitirán que se sigan impulsando "desde Lugo y desde Galicia", soluciones "innovadoras vinculadas a los vehículos no tripulados en el sector aeronáutico".