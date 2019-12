"No se dirija así al Ministerio Fiscal"

Fernández de Sousa no relajó el tono hasta las 11.37 horas, cuando Fiscalía concluyó un extensísimo interrogatorio. Pero la jornada arrancó a elevada temperatura. "Hace un preámbulo con interpretaciones y muchas preguntas en una". El expresidente de Pescanova trataba de devolver los golpes de un fiscal, Juan Pavía, inalterable. Y hasta en dos ocasiones fue reprobado por la presidenta del Tribunal, Teresa Palacios. "Ha venido con potencia, no es correcto cómo se dirige usted al Ministerio Fiscal. Ocúpese de contestar". No funcionó la advertencia. "Es mi firma, sí, ya la conoces muy bien", contestó.