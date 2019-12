Los trabajadores de Vulcano irrumpen en el Puerto para pedir explicaciones a Veiga

Los trabajadores de Factorías Vulcano irrumpieron esta mañana en las instalaciones de la Autoridad Portuaria con ánimo de encerrarse hasta que su presidente, Enrique López Veiga, les recibiese y diese explicación sobre las declaraciones relacionadas con la extinción de la concesión del astillero. "La gente está caliente y enfadada", señaló el presidente del comité de empresa, Nicolás Sangabriel, que denunció una vez más el agravio comparativo con la situación de Hijos de J. Barreras. "Ellos también pidieron la liquidación, ¿les va a reclamar la concesión?", ironizó.

Tras concertar una cita la semana que viene con López Veiga (que no está esta mañana en Vigo) los trabajadores decidieron retirarse. "Iba a ser un encierro porque queríamos preguntarle si eso que dice en la prensa es así. No entendemos cómo nos puede decir que si aparece un inversor se retira, y ahora que aparecen no lo va a hacer", indicó Sangabriel.

Al menos dos empresas están interesadas en hacerse con las instalaciones de Vulcano. Por un lado, la viguesa Vicalsa, que ya anunció la intención de invertir siempre y cuando se prorrogue la concesión actual (caduca en 2027). Por otro, Tor Grup, firma turca con un astillero en su país que ya se interesó en su día por Vulcano y que estos días ha vuelto a visitar la factoría de Teis, como publicó FARO.

"También queremos que nos reciba el consejo de administración del Puerto en su reunión del día 20. Porque creemos lo que está pasando en el juzgado no ha pasado por el consejo", censuró Sangabriel.