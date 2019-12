Oler a alcohol en el trabajo no es causa de despido, según un fallo del Tribunal de Xustiza de Galicia

Oler a alcohol durante las horas de trabajo no puede ser causa de expulsión puesto que no implica necesariamente que quien así huele esté ebrio, según ha fallado recientemente el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ha calificado de improcedente el despido disciplinario de un camionero al no haber aportado la empresa más pruebas que las testificales, las cuales incurren en contradicciones. Según el tribunal, "los testigos solo coinciden en que el demandante 'olía a alcohol", lo que "ni significa inexorablemente que hubiera bebido, ni mucho menos que, de haberlo hecho, hubiera influido en su trabajo". El letrado David Iglesias Otero, del despacho vigués Martínez Barros, asumió la defensa del trabajador.