Endesa sumará 300 GW al año en renovables tras cerrar el carbón

Endesa, que eliminará el carbón en 2022 y ha confirmado la aceleración del cierre de térmicas como la de As Pontes (A Coruña), prevé un ritmo "imparable" de las renovables, con un crecimiento a finales de la próxima década de hasta 300 gigavatios (GW) nuevos al año, según indicó el responsable de Desarrollo de Negocio Renovable de la energética, Óscar Mendoza.

En su intervención en la ponencia The role of the finance sector in supporting transition to low-carbon economy in emerging economies en el marco de la COP25 de Madrid, Mendoza afirmó que las perspectivas pasadas "han sido siempre erróneas y se han quedado cortas".