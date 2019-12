Un detenido en la protesta de los transportistas del carbón en Ferrol

La protesta de los camioneros de As Pontes contra el cierre de la central térmica de Endesa se saldó en la mañana de este lunes con un trabajador detenido y cinco identificados, según confirmó la Delegación del Gobierno. El presidente de la Asociación de Transportistas de Carbón de As Pontes, Manuel Bouza, asegura que los agentes cargaron "sin más" quince minutos antes de la finalización de la movilización, sobre las tres de la tarde. Según informó la Delegación del Gobierno, el transportista fue detenido por atentado a la autoridad, mientras otros cinco compañeros fueron identificados porque la protesta no había sido comunidada a las autoridades.

El detenido además resutó herido tras un incidente con efectivos de la Policía Nacional, pertenecientes a la comisaría de Ferrol-Narón. El incidente se produjo cuando los camioneros llevaban varios minutos cortando el tráfico en la glorieta que da acceso y que sirve de salida al puerto interior de Ferrol, lugar que ya habían tomado durante la mañana, con barricadas con neumáticos. Fue entonces cuando los agentes les comunicaron que tenían que deponer su actitud, ya que de lo contrario tendrían que utilizar la fuerza para desalojarlos, a lo que algunos de ellos respondieron alegando que luchaban por su futuro laboral, momento en el se produjo un cruce de palabras entre un transportista y una agente, que finalizó con la detención de éste.

El arrestado fue inmovilizado en el suelo y esposado. Al haber sufrido heridas, fue llevado al servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide en un vehículo policial, para recibir atención médica. Por otra parte, mientras se producían estos incidentes, otro camionero resultó arrollado por un conductor que logró saltarse la retención, pero no resultó herido.

Tras esta detención, todos los transportistas se han desplazado al Hospital Arquitecto Marcide y que en caso de ser llevado a comisaria, han asegurado, en declaraciones a Europa Press, que acudirán al exterior para mostrarle su apoyo.

Los transportistas del carbón ya advirtieron hace unos días que endurecerían las medidas de protestas tras llevar casi tres meses encerrados en los ayuntamientos de Ferrol y As Pontes, después de la paralización en la central térmica de Endesa en esta última localidad, ya que ellos son los encargados de transportar el derivado fósil que llega en barco al puerto exterior de Ferrol hasta las instalaciones energéticas, situadas a unos 40 kilómetros de distancia.