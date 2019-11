Uber pierde su licencia para operar en Londres

Uber no podrá seguir operando en Londres.

Transport for London (TfL), la autoridad del sistema de transportes de la capital británica, ha denegado a Uber London Limited (Uber) la concesión de una nueva licencia como operador privado, al considerar que la empresa "no es apta ni adecuada" como consecuencia de los fallos detectados en la seguridad de los pasajeros, lo que significa que "no puede renovar la licencia".

El organismo londinense ha recordado que el pasado mes de septiembre se concedió a Uber una licencia de dos meses mientras se recababa más información sobre problemas de seguridad observados.

TfL ha destacado que Uber ha realizado varios cambios positivos en aspectos de su cultura, liderazgo y sistemas desde que obtuvo su licencia en junio de 2018, incluyendo una relación transparente y productiva con la autoridad de transportes de Londres.

"La decisión de TfL es simplemente errónea. En los últimos dos años hemos cambiado de forma fundamental nuestra manera de operar en Londres. Hemos ido muy lejos, y seguiremos haciéndolo, por los millones de conductores y viajeros que confían en nosotros", ha asegurado el consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi, en su cuenta de la red social Twitter.

Sin embargo, ha identificado un patrón de fallos por parte de la compañía que incluye diversas infracciones que ponían en riesgo a los pasajeros y su seguridad, señalando que, a pesar de abordar algunos de estos problemas, "TfL no confía en que problemas similares no volverán a ocurrir en el futuro, lo que le ha llevado a concluir que la compañía no es apta y adecuada en este momento".

Conductores no identificados



La autoridad londinense señala que un problema clave detectado fue que los sistemas de Uber permitieran a conductores no identificados subir sus fotografías a las cuentas de otros conductores, permitiéndoles recoger pasajeros haciéndoles creer que eran el conductor contratado y poniendo así en peligro la seguridad de los pasajeros.

Asimismo, TfL detectó otro fallo por el que conductores despedidos o suspendidos podían crear una cuenta de Uber y transportar pasajeros, lo que nuevamente comprometió la seguridad de estos.

"Indudablemente, hay un lugar para las empresas innovadoras en Londres, de hecho, somos el hogar algunas de las mejores del mundo. Pero es esencial que las empresas acaten las reglas para mantener a sus clientes a salvo", ha apostillado el alcalde de Londres, Sadiq Khan, quien ha afirmado que en los últimos meses se han detectado 14.000 viajes de Uber realizados por conductores mediante esos usos fraudulentos.

"TfL reconoce los pasos dados por Uber para prevenir este tipo de actividad. Sin embargo, es preocupante que los sistemas de Uber parezcan haber sido manipulados de manera relativamente fácil", apunta el supervisor.

La compañía cuenta ahora con un plazo de 21 días para apelar la decisión y podrá seguir prestando servicio durante el hipotético proceso. Asimismo, la autoridad señala que Uber puede implementar los cambios necesarios para demostrar ante los tribunales que es apta y adecuada para el servicio en el momento de resolverse la apelación.

"La seguridad es nuestra prioridad absoluta", ha señalado Helen Chapman, directora de Licencias, Regulación y Carga de TfL, para quien a pesar de que Uber haya realizado mejoras, "es inaceptable que haya permitido que los pasajeros subieran a minitaxis con conductores potencialmente sin licencia y sin seguro".

"Sé que esta decisión puede ser impopular para los usuarios de Uber, pero su seguridad es la preocupación primordial", ha concluido el alcalde de Londres.