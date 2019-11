Juan Güell: "Galicia no puede permitirse que el talento migre porque lo pierde todo"

El Círculo de Empresarios de Galicia homenajeó ayer a Juan Ramón Güell Cancela, socio-director de Dosvalor y Mercado Continuo y exdirector de la entidad -2004-2007 y 2015-2018- con la entrega de la Medalla de Oro, impuesta por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. En una cita que también sirvió para conmemorar el vigesimoséptimo aniversario de la institución con sede en Vigo, se ensalzó la capacidad del condecorado para implicar a los empresarios en su deber con la sociedad civil, así como su aptitud emprendedora y su carácter innovador para guiar la estela empresarial olívica. La presidenta del ente organizador, Patricia García, puso al empresario vigués como "referente" en la preparación del futuro en base a los aprendizajes del pasado. "No de otra manera puede entenderse su pasión por el emprendimiento y los emprendedores, su vocación por los negocios, su asunción del fracaso como parte necesaria -casi diría que obligada- de la experiencia y una certera visión del mundo donde todo cabe, donde nada sobra", expresó ante la atenta mirada del público, entre el que se encontraban el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, la exministra y expresidenta del Congreso, Ana Pastor, o el delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, David Regades.

El homenajeado aseguró que su "único mérito" es "haber buscado a las personas adecuadas para llevar adelante proyectos y empresas" y agradeció "el buen nombre" que le dejó su padre", así como las enseñanzas de sus jefes en Arthur Andersen y en Zeltia -actualmente Pharmamar-, "cuya calidad humana y respeto profesional superaron cualquier expectativa", proclamó ante los asistentes. Güell Cancela desveló su hoja de ruta para alcanzar el éxito, que le guio hasta la creación de casi 3.000 puestos de trabajo en "un sinfín" de firmas de "muchos países", como México, Chile, Colombia o Perú. "Mi día a día ha sido involucrarme en el proceso de puesta en marcha de empresas, dotarlas de lo que necesitan durante el tiempo que lo necesiten, hacerlas crecer y dejarlas marchar, para volcarme en otras", confesó. Durante su intervención, se dirigió a las autoridades y representantes políticos y, en especial, a Núñez Feijóo para poner el foco en la migración del talento. "Galicia no puede permitírselo; no pierde solo un impuesto de patrimonio: lo pierde todo. Somos un territorio pequeño, periférico, con un grave problema demográfico, que no puede consentir por más tiempo que nuestras pequeñas o grandes fortunas terminen migrando a Madrid porque las condiciones fiscales son mejores", alertó. Para completar su discurso, dio las gracias con tono emocionado a sus amigos y a su familia. "Sin vosotros, nada sería posible", enfatizó antes de concluir sus palabras con una frase de su padre que "resume" su filosofía de vida: "Hijo, en el fondo, lo más importante del mundo es que te quieran".

Alberto Núñez Feijóo elogió las "muchas virtudes" de Juan Güell, que le hacen "merecedor" de la distinción dedicada del Círculo de Empresarios de Galicia, como su destreza para aportar "confianza" a los compañeros del sector, requisito que posibilita, según indicó el máximo mandatario gallego, una comunidad "más ágil, preparada, competitiva e innovadora". En esta misma línea se mostró Abel Caballero, que puso en valor la "humanidad" y "cercanía" del socio-director de Dosvalor y Mercado Continuo antes de avanzar que "los nubarrones de la economía de Vigo" se van a "resolver bien".