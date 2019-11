Naturgy prescinde da atención telefónica en galego e deixa no aire 130 empregos

O comité de empresa de Unitono denunciou que a partir do próximo día 15 de novembro farase efectivo o cesamento do servizo de atención ao cliente de Naturgy (Gas Natural Fenosa) prestado en galego desde Ourense, co consecuente perigo para os 130 empregados.

Así o explicou este mércores a presidenta do comité de empresa, Miriam Varela, durante a rolda de prensa celebrada para anunciar a deslocalización a Reus (Tarragona) e, na súa maioría, a Colombia do servizo que se prestaba desde hai 10 anos en Ourense.

O comité de empresa teme polo cadro afectado, dado que Naturgy é o seu cliente principal e que "Unitono só presta outros pequenos servizos a outras empresas que non bastan para cubrir a xornada laboral dos seus traballadores".

Nestes momentos, segundo explicaron os traballadores afectados, descoñecen se serán recolocados ou despedidos e tampouco puideron manter contacto coa nova directiva despois de que Unitono, pertencente ao grupo Avanza, fose vendido o pasado 31 de outubro a GSS.

O 70% do cadro de Unitono está composta por mulleres cunha media de idade de 45 anos que as sitúa, nas súas propias palabras, en "unha situación moi crítica" para volver traballar.

Así mesmo, o comité de empresa mostrouse preocupado por "o traspaso a Colombia de datos importantes que afectan principalmente a clientes vulnerables", porque entenden que "non contan coas mesmas garantías" ao tratarse dun país que non pertence á Unión Europea.



Culpables

O cadro afectado apunta cara tres culpables: "en primeiro lugar, Naturgy, seguido de Unitono que negou durante meses ter coñecemento do proceso de deslocalización". Tamén sinalan como "gran" responsable á administración pola falta de lexislación para evitar este tipo de situacións.

Ademais, o comité de empresa ve como motivos principais que levaron a esta situación "o abaratamento dos salarios e o compoñente político que leva a Naturgy ao querer desvincularse de Galicia".

Miriam Varela chamou á implicación de toda a sociedade civil porque "xa que Naturgy explota os recursos galegos e, por conseguinte, contamina Galicia, debería poder esixírselle que todo o traballo auxiliar préstese desde aquí".

O comité de empresa convocou para o próximo día 14 de novembro, de 11,00 a 13,00 horas, unha concentración ás portas da tenda de Naturgy situada na rúa Celso Emilio Ferreiro (Ourense), para a que piden o apoio de toda a sociedade civil co fin de continuar prestando o servizo en galego e desde Galicia.