Sabadell blinda su apoyo al naval: "Una mala noticia no afecta a la solvencia de un gran sector"

Sucedió otra vez en la reciente doble recesión. Galicia suele entrar con retraso en las etapas de languidez económica y tarda en salir, con velocidades de caída y recuperación algo menos intensas que la mayoría de sus territorios vecinos. Lo mismo pasará en el nuevo ciclo de "desaceleración". "No aún de crisis", opina Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego, que compara la previsible evolución del Producto Interior Bruto (PIB) regional "con el perfil de sus montes". "Algo más suave -añade el también subdirector general del grupo Sabadell- y menos escarpada". La entidad estima que el crecimiento de la comunidad rondará el 2% el próximo año, "más preparada" que otras para afrontar un escenario "lleno de incertezas". "Pero la satisfacción no debe llevarnos a la complacencia y Galicia necesita seguir creciendo, mejorando su base económica", apeló Junceda durante su intervención en un almuerzo-coloquio ayer en el Círculo de Empresarios de Galicia, donde remarcó la importancia de aprovechar tanto las actividades de alto valor añadido y aquellas "que se presentan como grandes oportunidades", como "los sectores maduros, solventes, rentables y generadores de puesto de trabajo de forma recurrente y sostenible" que hacen de Galicia una marca. En un momento delicado para parte de la industria naval, el Sabadell Gallego blinda su apoyo: "Seguiremos poniendo el paraguas de ayuda aunque llueva".

No lo dice cualquiera. El banco participa en la financiación del crucero que Barreras construye para Ritz. Solo en crédito, sin contar, por tanto, los avales, Sabadell suma "más de 15 millones de euros". "No porque un barco no salga como esperamos la industria naval se tiene que ver afectada en su conjunto", reclamó Junceda antes de la comida con empresarios, varios de ellos del sector, "un ejemplo en Europa y lo suficientemente fuerte para que una mala noticia no afecte a la gran solvencia del conjunto", defendió. "Sabadell Gallego, hoy y mañana, va a seguir apostando por el naval, que no es solo hablar de los grandes astilleros, también de la industria auxiliar que se merece una banca fuerte que les siga apoyando", dijo. A todos "los que están dentro de él", respondió, a preguntas de los periodistas sobre el caso concreto de Barreras.

Junto al naval y otros motores tradicionales del PIB como la industria extractiva y la alimentación, el músculo de Galicia para transitar "con garantías" por el camino de la ralentización viene, según Junceda, de nichos ligados a la economía del conocimiento -I+D farmacéutico, biología, movilidad eléctrica o aeronáutica- y "un mejor aprovechamiento" de los recursos naturales de Galicia, ya sea a través de las energías renovables o la cadena forestal. El director general de Sabadell Gallego está convencido de que el Xacobeo 2021 servirá de "catalizador" para "toda Galicia" frente a la desaceleración y considera "absolutamente clave" apostar "por las universidades públicas". "España va a necesitar dos millones de empleos nuevos ligados al big data y la seguridad digital -recordó-. Se pueden crear en Madrid, en Melide o en Vigo".

Ante un periodo de bajos tipos de interés que va para largo, Junceda insta a los empresarios, "lo mejor de la Galicia del siglo XXI", a aprovechar que "la financiación ya no es ningún problema en Galicia". El líder de Sabadell Gallego puso como ejemplo de "su compromiso por Galicia" la capitanía del rescate a Pescanova "mientras otros huían más allá de Rande"; o los 191 millones en proyectos de energías renovables en la comunidad, "más del doble de la financiación hipotecaria a particulares, teniendo en cuenta que el banco tiene una relevante cuota del 8% en Galicia".