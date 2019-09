Galicia "desaprovecha" a dos de cada diez trabajadores

La tasa de paro no es el único indicador que permite medir aquello que funcional mal en el mercado laboral. La patronal de las empresas de trabajo temporal (ETT) y agencias de empleo, Asempleo, advierte de que hay otras realidades que reflejan el descontento de la población en este ámbito: los trabajadores a tiempo parcial que optan por este tipo de jornada porque no tienen más remedio, los que quieren trabajar pero no buscan empleo antes sus escasas expectativas de encontrarlo -los "desanimados"- y los que son activos "potenciales". Estas situaciones, unidas al propio desempleo, dan como resultado la tasa de infrautilización de la fuerza de trabajo, que afecta sobre todo a las mujeres, los jóvenes y la población menos cualificada. En Galicia, este índice está muy cerca del 20% -en concreto, en el 19,6%-, lo que significa que prácticamente dos de cada diez trabajadores están desaprovechados por el mercado laboral de la comunidad. Extremadura, con un 31,2%; Andalucía, con un 31,1% y Canarias con un 28,6%- presentan las cifras más elevadas. En el extremo contrario -con las tasas más bajas de población trabajadora desaprovechada- se ubican La Rioja (16,4%), Cantabria (17,5%), Aragón (17,6%), Navarra (17,4%) y Cataluña (17,4%). La media estatal se sitúa en el 22,2%.

Las comunidades que encabezan los registros de paro son las que tienen unas mayores tasas de infrautilización de los trabajadores; no en vano, el desempleo es el componente que más pesa de entre los factores que integran este índice. Así, para alcanzar ese 19,6% -según datos de la última Encuesta de Población Activa, (EPA), referida al segundo trimestre del año-, Galicia suma a su 11,33% de paro un 6,8% de empleados parciales involuntarios, un 0,9% de desanimados y un 0,6% de activos potenciales.

Los datos de Asempleo revelan que, a diferencia del paro, que presenta variaciones significativas entre unas comunidades y otras -del 7,6% de Navarra al 21% de Andalucía y Canarias-, el empleo parcial involuntario constituye una realidad bastante homogénea desde el punto de vista territorial. Este indicador -uno de los utilizados para medir la incidencia del subempleo- se mueve en valores que van del 4,9% de Baleares al 6,8% de Galicia o el 8,2% de Navarra. De hecho, apenas hay diferencias entre las comunidades más ricas y las menos desarrolladas en este aspecto. "La infrautilización de aquellos que trabajan parcialmente de forma involuntaria manifiesta una ineficiencia del mercado de trabajo que conviene corregir", advierte el presidente de la patronal de las empresas de trabajo temporal, Andreu Cruañas.

La explosión de la crisis económica llevó a máximos la tasa de infrautilización de la fuerza de trabajo en España y sus comunidades autónomas, fruto sobre todo del paro desbocado. Desde 2013, con la recuperación, el índice de trabajadores malgastados se ha reducido progresivamente, una mejora impulsada también por la caída del desempleo.

En relación a 2018, la infrautilización ha retrocedido en la mayoría de las comunidades, caso de Galicia (-2,57) si bien hay tres excepciones. Una de ellas es Canarias, donde ha crecido ligeramente (0,14 puntos más). Las otras dos son Baleares (+1,22) y Aragón (+0,13), curiosamente dos de los territorios con las tasas más bajas. El presidente de Asempleo advierte, a través de un comunicado, de que el mercado laboral español experimentará una "pérdida de pulso" tras el verano, debido a "la falta de tirón de actividades económicas que no sean el turismo y los servicios".