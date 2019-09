Venezolanos, senegaleses e italianos lideran el alza del empleo extranjero

Los trabajadores procedentes de Venezuela, Senegal, Italia, Pakistán y China han disparado sus afiliaciones a la Seguridad Social española en los últimos once años, en contraste con el comportamiento de ecuatorianos, peruanos, colombianos y portugueses, que han reducido notablemente su presencia en la ocupación, según datos del Ministerio de Trabajo consultados por Europa Press.En concreto, los ciudadanos venezolanos que trabajan en España se han casi triplicado desde julio de 2008, pasando de poco más de 20.000 a un total de 58.772 once años después. La situación política y económica del país latinoamericano podría explicar parte de este éxodo de trabajadores hacia España. La presencia de venezolanos en la ocupación española es de tal magnitud que se ha convertido en el noveno país que más trabajadores aporta a España cuando hace once años estaba en el puesto 23.

Tras Venezuela se sitúa Senegal. Los trabajadores nacidos en este país africano han incrementado sus afiliaciones a la Seguridad Social española un 89,3% desde 2008, hasta sumar actualmente 38.614 afiliados. Senegal figura actualmente en el top 10 de países extracomunitarios con más cotizantes a la Seguridad Social. Hace once años estaba fuera.

Otro caso llamativo es el de Italia. Actualmente cuenta con 133.636 afiliados a la Seguridad Social, un 78,2% más que hace once años. De ser el séptimo país que más afiliados aportaba a España en julio de 2008 ha pasado a ser el tercero, por detrás de Rumanía y Marruecos y por delante de China.

Los chinos también han protagonizado una de las mayores subidas de la afiliación en los últimos once años, un 56%, hasta sumar 107.689 ocupados, pero el crecimiento de los afiliados pakistaníes en este periodo, del 73,6%, le ha superado aunque no ha llegado a alcanzar al de Italia. En total, España cuenta actualmente con 39.518 cotizantes procedentes de Pakistán.

Tras estos países destacan también los avances experimentados desde 2008 en las afiliaciones de trabajadores procedentes de Rumanía (37%) -que ha desplazado a Marruecos del primer principal destino de los trabajadores extranjeros-, Ucrania (24,4%), Bulgaria (17,4%), Francia (15,2%) y Reino Unido (11,2%).