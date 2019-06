Las mil fechas del ferri de Vulcano

El 28 de junio de 2018 se presentaba en sociedad la nueva imagen del Pórtico de la Gloria y FARO desvelaba la construcción en Mos de otra factoría de Benteler. Ni rastro de la noticia que debía haber sido y no fue, porque ese mismo día Factorías Vulcano tendría que haber entregado la construcción C-548. Así figuraba en el contrato, firmado en abril del ejercicio anterior, con Trasmediterránea (ahora filial de Naviera Armas). El ferri Villa de Teror sufrió unos cuantos amagos más en cuanto a fechas; hasta en nueve ocasiones la histórica atarazana viguesa garantizó -al menos a los medios- un plazo que no pudo cumplir. Si hoy jueves el barco no abandona las gradas de Teis será la décima. Y, a cierre de esta edición, no había garantías de impedirlo. "Ninguna novedad", explicaban ayer fuentes conocedoras de la operación. El buque está listo y cuenta, desde la semana pasada, con la certificación de clase para poder navegar. "Ahora no es culpa de Vulcano". Tampoco lo fueron todas las demás, ya que existieron problemas técnicos y fuertes desavenencias con los demás actores que intervinieron en el proceso.

De no haber sido por estos mismos players el buque hubiese entrado en fecha de cancelación el 20 de enero, tras la cual la naviera podría haber cancelado el pedido de forma unilateral. Se frustró esa amenaza y pidió, el 23 del mismo mes, ocho semanas para acabar el ferri. Hasta el 29 de marzo, que tampoco. Ni el 3 de junio, el 10, el 20 o el 25. El último capítulo de Factorías Vulcano como constructor de barcos -ha admitido que pedirá la liquidación cuando parta hacia Motril (Granada)- se ha convertido en una letanía de números del calendario.

Concesión

Lo que sí ha tramitado ya es la ampliación de la concesión sobre la lámina de agua que ocupa en Teis, de 6.575 metros cuadrados. Como anticipó FARO en su edición del 16 de junio, la concesión expira el 3 de julio (próximo lunes). La Autoridad Portuaria de Vigo aprobará esta solicitud en el consejo de este viernes, como consta en la orden del día de la reunión. En tierra, Factorías Vulcano SA se asienta parcialmente sobre un espacio de 25.095 metros cuadrados de una concesión de la Autoridad Portuaria de Vigo, renovada en 2009 y con vigencia hasta diciembre de 2027.