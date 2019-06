El sector del automóvil reclama otra vez "un revulsivo" para impulsar las ventas

La Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas (Aniacam) sostiene que mercado automovilístico español necesita un "revulsivo" por parte del Gobierno para impulsar las ventas, que volvieron a caer en mayo tras el repunte de abril. "Los planes para incentivar los coches eléctricos, que están a cargo de las distintas autonomías, no parecen suficientes", subrayó su presidente, Germán López Madrid, que insistió en la necesidad de eliminar la "demonización" que existe contra los motores de combustión. Es por eso, dice, que ahora hay más contaminación, porque el parque automovilístico no se renueva y la edad media de los vehículos crece a "marchas forzadas".

"No es posible pasar de las actuales motorizaciones de combustión a eléctricas de forma inminente, ya que ni hay volumen suficiente en oferta ni están preparadas las infraestructuras necesarias para absorberlo -incidió-, por lo que por muchos incentivos que se den al coche eléctrico, no se van a aumentar los volúmenes en circulación de forma tan grande que haga rebajar los gases de efecto invernadero ni los gases contaminantes". La única forma de que el vehículo eléctrico se convierta en una realidad es, según el máximo responsable de Aniacam, renovando el parque actual por vehículos "modernos y limpios" de combustión. Para conseguirlo, como ya reclamaron otras patronales del sector, los importadores instan a informar que no va a haber limitaciones a estos nuevos vehículos, ya sean diésel o de gasolina, y un plan que incentive el achatarramiento de los vehículos antiguos.

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España en mayo descendieron un 7,3% en comparación con el mismo mes de 2018, hasta 125.625 unidades, en un periodo de mayor incertidumbre para el consumidor debido a las citas electorales, según el sector, que achacan el incremento registrado en abril al impulso de los alquiladores por el efecto estacional de la Semana Santa. En los cinco primeros meses del año, las ventas de turismos y todoterrenos (561.953) bajaron un 5,1%.

Galicia fue una de las regiones con un mayor descenso en mayo (20%), solo por detrás de Comunidad Valenciana (25,1%) y Navarra (21,8%). Solo crecieron en Murcia (17,9%), Ceuta y Melilla (15,7%), País vasco (3,3%) y Madrid (0,8%).