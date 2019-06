La banca móvil del BBVA, la mejor de Europa por tercer año consecutivo

BBVA se mantiene como la mejor banca móvil de Europa por tercer año consecutivo, según recoge la consultora de investigación de mercados Forrester Research, que acaba de publicar el informe The Forrester Banking Wave: European Mobile Apps, Q2 2019. El estudio remarca que la aplicación de BBVA "combina una funcionalidad excepcional y la mejor experiencia de usuario", según informó la entidad financiera.

Forrester ha analizado las aplicaciones de banca móvil de 12 de las principales entidades financieras del continente. Garanti, el banco turco de BBVA, ocupa el segundo lugar. El banco obtuvo el año pasado la máxima puntuación en el análisis de la misma consultora. BBVA también ha logrado la máxima puntuación en servicios de login-entre los que se encuentra el acceso a través de biometría, huella por ultrasonido, el iris, etc-; de alertas de seguridad; transferencias; herramientas Do It Yourself; servicios con asistencia presencial o remota y marketing y venta.