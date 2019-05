Una nueva vida para "Verónica" y "Beatriz"

Verónica B (ex Ruiloba) y Beatriz B son gemelos. Dos buques contenedores construidos en 2007 por Hijos de J. Barreras, con 160 metros de eslora y 14.016 GT. Llevan más de un año en Vigo y, hasta este jueves, fueron inquilinas -en régimen de arrendamiento- del dique de Factorías Vulcano. Ayer abandonaron la centenaria atarazana rumbo al muelle que tiene en concesión en los terrenos concesión de David Fernández Grande, en Rande. La mudanza obedeció a que los dos containers han encontrado comprador, según concretaron a este periódico fuentes conocedoras de la operación, si bien ésta no se ha sellado formalmente todavía. No ha trascendido la identidad de la nueva armadora ni el importe del traspaso. Sí que serán sometidos a reparaciones, sin que hayan decidido en qué astillero.

A falta de seis días para que se cumpla el plazo de entrega del ferri Villa de Teror, las gradas de Factorías Vulcano quedaron ayer mucho más vacías. Las empresas auxiliares creen que no será posible la entrega del buque a Trasmediterránea (filial de Naviera Armas) antes del 10 de junio, e incluso aventuran que se despachará sin estar 100% rematado. "Puede que falten algunos retoques". La compañía, controlada por la familia Santodomingo -a través de Astilleros La Mecánica- encarará a continuación su más que probable liquidación, fase para la que los sindicatos han pedido la colaboración de los propietarios a fin de garantizar su continuidad, aunque sea con otro nombre.