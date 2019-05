Calviño no ve "productivo" tirar la reforma laboral y aboga por un nuevo Estatuto de los Trabajadores

La ministra de Economía y Empresa en funciones no ve con buenos ojos la posibilidad de tirar abajo la reforma laboral. "No es productivo deshacer, revertir o reformar las reformas", aseguró ayer Nadia Calviño, en ámbitos que requieren una visión de futuro, como el mercado laboral, por apela a no "dedicar la energía a estar constantemente volviendo atrás a considerar lo que se ha hecho".

"El presidente ha sido muy claro, es poco productivo estar constantemente discutiendo sobre deshacer reformas, revertir o reformar las reformas en ámbitos que lo que requieren es una visión de cara al futuro. Si hablamos del mercado laboral hay que empezar a trabajar en el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI", aseguró Calviño, que remarcó que el mercado laboral está en un proceso de transformación "extraordinariamente intenso" en todas las vertientes de la actividad económica, por lo que aboga por "adaptar el marco a la nueva realidad" con "consensos, negociación, apertura y buscar una mayoría social amplia".