Barreras lanza un órdago a Ritz por el tercer crucero: "Queremos poner la quilla este año"

Desde la izq., Timothy Grisius, director global de bienes inmuebles de Marriott International; Andreas Kramer, director general de Oaktree; Douglas Prothero, CEO de The Ritz-Carlton Yacht Collection; José García Costas, presidente de Hijos de J. Barreras; Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, y Francisco Conde, conselleiro de Economía. // Alba Villar

Hijos de J. Barreras ha puesto en vigor el esperado segundo crucero ultrapremium encargado por The Ritz-Carlton Yacht Collection. Pese a que las negociaciones se completaron a mediados del pasado abril, el acto oficial entre el astillero vigués y la propia naviera tuvo lugar ayer. Gemelo al Azora, el barco de 190 metros y una capacidad para 298 pasajeros será entregado en el verano de 2021. Aprovechando la coyuntura y ante los máximos responsables de la operación y de la Xunta -con Alberto Núñez Feijóo al frente- el presidente de la atarazana fue más allá y lanzó un órdago a la cadena hotelera estadounidense: "El segundo está cerrado y ahora queremos empezar a negociar el tercero. Nuestra intención es colocar la quilla antes de final de año", avanzó José García Costas.

El consejero delegado de The Ritz-Carlton Yacht Collection, Douglas Prothero, fue el encargado de hacer el anuncio. Tras destacar una vez más las "altas capacidades" de Barreras y del naval gallego y de poner en valor "el trabajo realizado" hasta la fecha, el CEO de la naviera se mostró "encantado de comunicar la puesta en vigor del segundo crucero". Según García Costas, el astillero privado más grande de España dio "pasos de gigante" desde la firma del primer buque en 2017 y "gracias a todo el trabajo este segundo pedido es una realidad". De hecho, especificó que los últimos documentos para alcanzar este hito se sellaron ayer mismo.

Prothero añadió que esta segunda unidad se ha materializado tras la gran acogida recibida por parte del mercado del Azora. Con el segundo crucero -la construcción número 1706 del astillero que, por el momento, no tiene nombre- la armadora se prepara para "diversificar" tanto los itinerarios como la oferta disponible. "Nos permite aumentar el número de cruceros a la venta, lo que es genial dado el aumento del mercado en este momento", comentó.

Por su parte, Núñez Feijóo destacó que con el contrato "se afianza la entrada en la construcción de cruceros" en el naval gallego y en Barreras, que pasó de estar a punto de desaparecer a ser uno de los astilleros "más singulares" de Europa.

Si en su momento se dijo que el primer pedido de Ritz se convertía en el de más valor alcanzado jamás por un astillero español, "ahora hablamos de los dos más caros hechos nunca" en el país, dijo Feijóo. Acompañado por el conselleiro de Economía, Francisco Conde, el presidente de la Xunta situó el montante total de los dos encargos "en 500 millones de euros" y cerró su intervención recordando que "Galicia quiere ser una escala" en la costa atlántica para cruceros.

Siete años de trabajo

Junto a Douglas Prothero también acudió el director global de bienes inmuebles de Marriott International, Timothy Grisius. A su juicio, el anuncio de ayer "supone un compromiso todavía mayor" con el proyecto que dio como resultado la creación de la naviera. "Empezamos a trabajar hace siete años", recalcó Grisius, que ya estuvo presente en Vigo cuando tuvo lugar la botadura de la primera unidad, el pasado 9 de octubre.

Andreas Krämer, director general del fondo de inversión riesgo Oaktree, anunció por su parte que se sienten "privilegiados" por estar detrás del proyecto y recordó que mayo "se ha convertido en un mes de buenas noticias para Ritz". "Estamos realmente encantados de ver el recibimiento en el sector de los cruceros de lujo", comentó Krämer, que también resaltó a "los que lo hicieron posible" esta segunda contratación: Marriott, Barreras, LaCaixa, Cesce y Tillberg Design (firma sueca que se encargó del diseño del buque).

Movimiento accionarial

El presidente del consejo de administración de Barreras también quiso comentar de forma pública las dificultades que siguen existiendo para encontrar personal para el naval (incluso para los cursos de formación) y sobre las informaciones de la salida de Pemex del accionariado del astillero (controla un 51% a través de su filial PMI) y una posible entrada de Ritz, como publicaron algunos medios locales. "No es su ilusión ni su prioridad. No hay ningún tipo de negociación", indicó García Costas. Prothero, tras negar con la cabeza, añadió: "Estamos interesados en mantener ocupado Barreras, pero no en dirigir el astillero".