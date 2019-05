Calviño responde al Banco de España: "Si no se llega a fin de mes no se puede ahorrar"

La ministra de Economía y Empresas en funciones no descarta, como dice el Banco de España, que haya hogares de rentas bajas con "elevado optimismo" sobre sus finanzas futuras y se estén endeudando. Pero Nadia Calviño pone unos cuantos peros al resto del informe del supervisor que, entre otras cosas, vuelve a cuestionar la subida del salario mínimo y el poco ahorro de las familias. "Es indudable que si uno no puede llegar a final de mes no puede ahorrar", reprocha la ministra, que comparte la necesidad también "indudable" de recuperar el nivel de ahorro de la economía, aunque sin olvidar que en estos últimos años "ha habido un proceso de desapalancamiento tremendamente intenso" y que las familias deben recuperar también su renta disponible para poder hacerlo.

Calviño apela a la "prudencia" en la discusión sobre el impacto del SMI frente a "los agoreros que decían que se iban a destruir cientos de miles de empleos inmediatamente". La ministra en funciones considera "complejo" el asunto de los precios del alquiler y niega que pueda solucionarse con "una medida independiente".